Arantxa Rus kan haar geluk niet op met het bereiken van de tweede ronde dinsdag op de Australian Open. De 29-jarige Delftse ziet deze prestatie als een beloning voor een jaar lang hard werken.

"Het is een heel lekker gevoel om in de tweede ronde te staan van een Grand Slam-toernooi. Ik weet dat ik het kan, want ik heb het al een aantal keer laten zien. Ik weet dat ik het in me heb en ik ben heel blij dat het nu is gelukt", zei Rus na haar zege op de Poolse Magda Linette (1-6, 6-3 en 6-4) tegen de NOS.

Rus plaatste zich voor het eerst sinds 2011 voor de tweede ronde van de Australian Open en voor het eerst sinds 2012 voor de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi. Ze belandde in de jaren daarop buiten de top honderd van de wereldranglijst, maar bezet momenteel de 93e plaats.

"We hebben vorig jaar alleen maar aan mijn basis gewerkt, want die was heel slecht geworden. Ik denk dat echt alles beter moest. We hebben het heel simpel aangepakt. Ik moest eerst maar eens gewoon tien ballen achter elkaar in zien te slaan en van daaruit verder werken", aldus Rus.

Arantxa Rus tijdens haar wedstrijd tegen Magda Linette. (Foto: Pro Shots)

'Het wordt lastig tegen Keys, maar ik ga er gewoon voor'

Rus liet tegen Linette zien over voldoende veerkracht te beschikken. Ze kwam in de eerste set al heel snel op een 0-5-achterstand, maar trok daarna alsnog aan het langste eind omdat haar service ging lopen en ze een stuk minder onnodige fouten maakte dan haar tegenstander.

"Ze ging fouten maken, maar dat kwam ook door mijn spel. Mijn ballen kwamen zwaarder door. Ook na de eerste set had ik het gevoel dat ik deze wedstrijd kon winnen, als ik mijn eigen spel zou spelen. Dat klinkt raar, maar in de tweede set kwam ik heel snel voor. In de derde set zette ik die lijn door", vertelde Rus.

Rus wacht woensdag voor een plek in de derde ronde een zware wedstrijd tegen Madison Keys, een van de outsiders voor de titel. De als tiende geplaatste Amerikaanse rekende in haar openingspartij eenvoudig af met de Russin Daria Kasatkina (6-3 en 6-1).

"Het wordt lastig, maar ik ga er gewoon voor. Dat meisje van vandaag stond ook een stuk hoger dan ik, die heb ik ook verslagen", besloot Rus, die nog nooit in de derde ronde stond van de Australian Open en dus met een zege op Keys haar beste resultaat ooit kan behalen in Melbourne.