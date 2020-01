Tallon Griekspoor heeft dinsdag niet al te veel plezier beleefd aan zijn debuut op een Grand Slam-toernooi. De 23-jarige tennisser was in de eerste ronde van de Australian Open kansloos tegen Taylor Fritz.

Griekspoor boekte vorige week drie zeges in de kwalificatie voor de Australian Open, waardoor hij zich bij zijn zevende poging voor het eerst wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi van een Grand Slam.

De nummer 175 van de wereld kreeg dinsdag in de Australische avond echter geen voet aan de grond tegen de als 29e geplaatste Fritz: 6-3, 6-3 en 6-3.

De 22-jarige Fritz leunde op zijn service, waarmee hij een maximale snelheid van 224 kilometer per uur haalde. De lange Amerikaan verloor in de hele partij maar één punt als zijn eerste opslag in ging en won liefst 57 van de 69 punten in zijn servicegames.

Griekspoor kreeg nog wel twee breakpoints - beide in de derde game van de eerste set - maar die wist hij niet te benutten. Fritz ging vier keer door de opslag van de Nederlander heen en maakte het na minder dan anderhalf uur af met zijn zeventiende ace.

In het vrouwentoernooi was er dinsdag wel Nederlands succes. Kiki Bertens won in de eerste ronde van de Roemeense Irina-Camelia Begu (6-1 en 6-4) en Arantxa Rus rekende af met de Poolse Magda Linette (1-6, 6-3 en 6-4).

Taylor Fritz maakte een ruw einde aan de goede Australische reeks van Tallon Griekspoor. (Foto: Getty Images)