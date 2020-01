Kiki Bertens haalde dinsdag nog niet haar topniveau in de eerste ronde van de Australian Open, maar de als negende geplaatste Nederlandse sloeg zich zonder al te veel problemen naar de tweede ronde in Melbourne.

"Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen. Maar het was geen heel goede wedstrijd", zei de 28-jarige Bertens direct na haar partij tegen Roemeense Irina-Camelia Begu (6-1 en 6-4) voor de camera van Eurosport.

De 29-jarige Begu, de mondiale nummer 105, noteerde liefst 27 onnodige fouten op baan 3 en Bertens profiteerde daar dankbaar van. De Wateringse kwam tot zeventien winners en zestien onnodige fouten en was na vijf kwartier klaar.

"Ik heb niet heel aanvallend gespeeld en vooral veel ballen teruggebracht omdat ze veel fouten maakte, en op die manier mijn punten gepakt", analyseerde Bertens.

De pupil van Elise Tamaëla, die bij het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar een plek in de derde ronde als beste prestatie heeft staan, leek bij een voorsprong van 6-1 en 3-0 op weg naar een heel simpele overwinning, maar in de vierde game van de tweede set stond ze haar enige servicebreak toe.

"Dat was een heel slechte game", zei Bertens. "Ik wil geen excuses zoeken, maar de zon kwam op dat moment net onder het dak van het stadion door en daardoor was het lastig serveren. Ik was afgeleid en verloor de game, maar gelukkige herpakte ik me daarna snel."

Kiki Bertens staat voor de vierde keer in de tweede ronde van de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

'Fysiek ging het allemaal goed'

Begu kreeg nog een breakpoint bij een 4-3-achterstand in de tweede set, maar die werkte Bertens weg. De nummer tien van de wereld maakte het vervolgens bij een stand van 5-4 op haar eigen service af met een lovegame.

"Fysiek ging het allemaal goed", zei Bertens, die in aanloop naar de Australian Open met lichte klachten aan haar achillespees en heup kampte. "In de voorbereiding op deze wedstrijd heb ik er alles aan gedaan om fit te blijven en gelukkig had ik tijdens de partij nergens last van."

Bertens neemt het in de tweede ronde op tegen Arina Rodionova. De dertigjarige Australische, die 163e staat op de wereldranglijst en met een wildcard is toegelaten in Melbourne, versloeg de Oekraïense Kateryna Bondarenko in drie sets: 3-6, 7-6 (5) en 6-0.