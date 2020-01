Maria Sharapova heeft haar laatste Australian Open mogelijk al gespeeld. De 32-jarige Russin hoopte in Melbourne eindelijk weer haar oude vorm te benaderen, maar verloor dinsdag in de eerste ronde van Donna Vekic en zakt straks uit de top 350.

Sharapova speelde in 2019 door aanhoudend blessureleed slechts vijftien wedstrijden, maar is inmiddels weer fit en verwachtte veel van de Australian Open. De vijfvoudig Grand Slam-winnares, die een wildcard kreeg, was in haar eerste partij echter niet opgewassen tegen de als negentiende geplaatste Vekic (6-3 en 6-4).

"Ik stond er wel en heb alles gegeven", zei een teleurgestelde Sharapova op haar persconferentie. "Hoe lastig het ook was, ik heb de wedstrijd afgemaakt. Het ging niet op de manier zoals ik voor ogen had, maar het zit niet in mijn karakter om nu te beginnen over de schouderproblemen die ik heb gehad."

Het is lang geleden dat Sharapova een glimp van haar topvorm liet zien. Ze won in 2017 voor het laatst een WTA-toernooi (Tianjin), mede doordat ze vijftien maanden geschorst werd voor het gebruik van het verboden middel meldonium en vorig jaar met een schouderblessure kwakkelde.

Maria Sharapova feliciteert Donna Vekic. (Foto: Pro Shots)

'Lastig om te zeggen wat er gaat gebeuren'

Op de laatste twee Grand Slam-toernooien werd Sharapova ook al in de eerste ronde uitgeschakeld, maar het is pas de eerste keer sinds 2010 dat de voormalige nummer één van de wereld haar eerste wedstrijd op de Australian Open verliest.

Door haar nederlaag zal Sharapova verder zakken op de wereldranglijst. Ze bezet nu nog de 145e plek op de ranglijst, maar zal straks uit de top 350 vallen. Dat betekent dat Sharapova zich via de kwalificaties moet blijven plaatsen voor Grand Slams en dat ze mogelijk haar laatste Australian Open gespeeld heeft.

"Dat weet ik nog niet. Ik vind het lastig om te zeggen wat er de komende twaalf maanden gaat gebeuren, want zo ver heb ik nog niet vooruitgekeken", zei Sharapova. "Ik ben blij dat ik in staat was om hier in actie te komen en ik wil de organisatie in ieder geval bedanken voor de kans die ik heb gekregen."

Sharapova, die de Australian Open in 2008 op haar naam schreef, won elk Grand Slam-toernooi minstens één keer. Op Roland Garros trok de Russin twee keer aan het langste eind (2012 en 2014). Ze won in totaal 36 toernooien op de WTA-tour.