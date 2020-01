Kiki Bertens heeft dinsdag zonder setverlies de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De nummer tien van de wereld was zonder geweldig te spelen een maatje te groot voor de Roemeense Irina-Camelia Begu.

Bertens stapte na 77 minuten als winnaar van baan 3: 6-1 en 6-4. Begu bezet de 105e plek op de WTA-ranking en staat zodoende 95 plekken lager dan Bertens, die zich voor de vierde keer in haar loopbaan voor de tweede ronde van de Australian Open plaatste.

De 28-jarige Westlandse kwam in Melbourne nooit verder dan de derde ronde (2018). Vorig jaar werd Bertens al in de tweede ronde uitgeschakeld, waardoor ze dit jaar veel punten voor de wereldranglijst kan pakken.

Bertens hoopt zich te revancheren voor haar teleurstellende prestaties van vorig jaar op de Grand Slam-toernooien. Naast haar vroege uitschakeling op de Australian Open strandde ze op Roland Garros (tweede ronde), Wimbledon en de US Open (beide derde ronde) in een vroeg stadium.

De Australian Open is het eerste Grand Slam-toernooi waarop Bertens wordt gecoacht door Elise Tamaëla, die eind vorig jaar het stokje overnam van Raemon Sluiter. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Australische Arina Rodionova (WTA-163) of de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA-535).

Kiki Bertens staat in de tweede ronde van de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

Bertens zonder goed te spelen niet in problemen

Het krachtsverschil tussen Bertens en Begu, in 2015 nog achtstefinalist op de Australian Open, werd vroeg in de wedstrijd duidelijk. De Nederlandse werkte in de eerste game een breakpoint weg en sloeg daarna wel toe op de service van de Roemeense.

Het was niet zo dat Bertens op de top van haar kunnen speelde, maar dat hoefde ook niet om de games binnen te slepen. Begu maakte te veel fouten op beslissende momenten, waardoor ze Bertens niet aan het wankelen bracht. Na een tweede break op 1-4 stelde ze op haar eigen opslag de set veilig.

De frustraties bij Begu werden steeds beter zichtbaar en dat hielp haar niet aan het begin van de tweede set. Bertens sloeg direct toe in haar eerste servicegame en liep dankzij een love break bij een stand van 2-0 verder weg bij de Roemeense, maar daarmee was het nog niet gedaan.

Na meerdere onbenutte breakpoints sloeg Begu op 0-3 alsnog toe, waarna enkele lange games volgden. Bertens bleef desondanks overeind tegen de stugge Roemeense en voegde zich zonder setverlies bij de laatste 64 speelsters.

Naast Bertens is Nederland in het vrouwentoernooi vertegenwoordigd door Arantxa Rus. De Zuid-Hollandse plaatste zich dinsdag voor het eerst sinds 2011 voor de tweede ronde op de Australian Open door de Poolse Magda Linette te verslaan.