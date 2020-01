Kiki Bertens is dinsdag aan de Australian Open begonnen. De Westlandse hoopt ten koste van de Roemeense Irina-Camelia Begu de tweede ronde te bereiken in Melbourne. Volg de wedstrijd in ons liveblog.





Australian Open

Eerste ronde

Bertens-Begu

T. Griekspoor-Fritz Goedemorgen en welkom in het liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen bij de wedstrijden van Kiki Bertens en Tallon Griespoor op de Australian Open. Australian Open · Ook de derde game van deze wedstrijd is een prooi voor Bertens. De nummer tien van de wereld heeft vooralsnog weinig te vrezen van Begu, die bijna honderd plaatsen lager dan Bertens op de wereldranglijst staat: 3-0. Australian Open · Break Bertens! 2-0



Met een dubbele fout zorgt Begu ervoor dat Bertens een 2-0-voorsprong pakt. Een solide start van de Nederlandse, die mede dankzij een fraaie dropshot de game binnenhaalt. 2-0 Australian Open · Makkelijk gaat het nog niet, maar Bertens weet de openingsgame wél te winnen. De Wateringse overleeft een breakpoint en komt op een 1-0-voorsprong. Australian Open · Kiki Bertens en Irina Begu beginnen met inspelen op baan 3 op Melbourne Park. De winnaar van de partij neemt het op tegen Kateryna Bondarenko uit Oekraïne of Arina Rodionova uit Rusland. Australian Open · Bertens en Begu stonden tijdens het WTA-toernooi van Madrid in 2017 voor het laatst tegenover elkaar. Bertens was toen in twee sets te sterk voor haar Roemeense opponent. In totaal hebben Bertens en Begu het vier keer tegen elkaar opgenomen. Twee keer won Bertens en twee keer trok Begu aan het langste eind. Australian Open · Sharapova al klaar in Melbourne

Maria Sharapova slaagt er niet in om in Melbourne de tweede ronde te bereiken. De Russin moet in haar openingspartij haar meerdere erkennen in de als negentiende geplaatste Kroatische Donna Vekic: 3-6 en 4-6. De 32-jarige Sharapova, die de Australian Open in 2008 won, wordt al enige tijd geplaagd door blessures. De huidige nummer 145 van de wereld won in 2017 voor het laatst een WTA-toernooi (Tianjin), mede doordat ze vijftien maanden geschorst werd voor het gebruik van het verboden middel meldonium. Australian Open · Nadal begint Australian Open met simpele zege

Rafael Nadal bereikt zonder veel moeite de tweede ronde van de Australian Open. De nummer één van de wereld rekent af met Hugo Dellien. Nadal heeft iets meer dan twee uur nodig om Dellien te verslaan: 6-2, 6-3 en 6-0. De Spanjaard verliest in de wedstrijd weliswaar drie keer zijn servicegame, maar breekt zijn Boliviaanse tegenstander liefst acht keer en komt daardoor niet in de problemen. Australian Open · Het beste resultaat van Rus op de Australian Open is nog altijd een plek in de tweede ronde in 2011. De geboren Zuid-Hollandse, die het toernooi in 2008 bij de junioren won, haalde daarna alleen in 2012 en 2013 het hoofdschema. Dit jaar is ze dankzij haar ranking rechtstreeks geplaatst. Voor een plek in de derde ronde wacht Rus een zware wedstrijd tegen Madison Keys, een van de outsiders voor de titel. Australian Open · Rus voor het eerst sinds 2011 naar tweede ronde Australian Open

Arantxa Rus bereikt voor het eerst sinds 2011 de tweede ronde van de Australian Open. De Nederlandse is verrassend te sterk voor de Poolse Magda Linette. De 29-jarige Rus lijkt op basis van de eerste set nog een kansloze wedstrijd te spelen in Melbourne. De nummer 93 van de wereld knokt zich echter knap terug en trekt na twee uur en een kwartier aan het langste eind: 1-6, 6-3 en 6-4.