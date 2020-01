Rafael Nadal heeft zonder veel moeite de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De nummer één van de wereld rekende dinsdag af met Hugo Dellien. Bij de vrouwen werd Maria Sharapova uitgeschakeld.

Nadal had iets meer dan twee uur nodig om Dellien te verslaan: 6-2, 6-3 en 6-0. De Spanjaard verloor in de wedstrijd weliswaar drie keer zijn servicegame, maar brak zijn Boliviaanse tegenstander liefst acht keer en kwam daardoor niet in de problemen.

De 33-jarige Nadal won de Australian Open alleen in 2009 en kan dit jaar in Melbourne geschiedenis schrijven. Als hij het toernooi wint, evenaart hij het recordaantal Grand Slam-titels van Roger Federer (20) én is hij de eerste tennisser in de Open Area (sinds 1968) die elke Grand Slam minstens twee keer heeft gewonnen.

Nadal, die vorig jaar zowel Roland Garros als de US Open op zijn naam schreef en de Australian Open-finale verloor van Novak Djokovic, wacht in de tweede ronde een treffen met de Portugees João Sousa of de Argentijn Federico Delbonis.

Dominic Thiem bleef ook zonder setverlies in zijn openingspartij. De Oostenrijker, die de vijfde plek op de wereldranglijst bezet, won met 6-3, 7-5 en 6-2 van de Fransman Adrian Mannarino. Roberto Bautista Agut (ATP-9) had in een Spaans onderonsje met Feliciano López eveneens drie sets nodig: 6-2, 6-2 en 7-5.

Rafael Nadal kan de Australian Open voor de tweede keer winnen. (Foto: Pro Shots)

Sharapova direct uitgeschakeld in Melbourne

Bij de vrouwen slaagde Maria Sharapova er niet in de tweede ronde te bereiken. De Russin moest in haar openingspartij haar meerdere erkennen in de als negentiende geplaatste Kroatische Donna Vekic: 3-6 en 4-6.

De 32-jarige Sharapova, die de Australian Open in 2008 won, is net weer fit na een periode waarin ze geplaagd werd door blessureleed. De huidige nummer 145 van de wereld won in 2017 voor het laatst een WTA-toernooi (Tianjin).

Karolína Plísková maakte geen fout in haar openingspartij. De nummer twee van de wereld rekende binnen anderhalf uur af met Kristina Mladenovic (6-1 en 7-5) en blijft daardoor in de race voor de eerste Grand Slam-titel uit haar loopbaan.

Belinda Bencic bleef eveneens setverlies bespaard in de eerste ronde. De Zwitserse nummer zeven van de wereld liet zich niet verrassen door Anna Karolína Schmiedlová, de nummer 203 op de WTA-ranking: 6-3 en 7-5.