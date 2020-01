Arantxa Rus heeft voor het eerst sinds 2011 de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De Nederlandse was in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) verrassend te sterk voor de Poolse Magda Linette.

De 29-jarige Rus leek op basis van de eerste set een kansloze wedstrijd te spelen in Melbourne. De nummer 93 van de wereld verloor de eerste vijf games, maar knokte zich later knap terug en trok na twee uur en een kwartier aan het langste eind: 1-6, 6-3 en 6-4.

Rus leunde op haar sterke eerste service en maakte bovendien een stuk minder onnodige fouten dan Linette (51 om 36). De 27-jarige Poolse is de nummer 43 van de wereld en staat zodoende vijftig plekken hoger op de wereldranglijst dan Rus.

De verrassende zege zorgt ervoor dat Rus voor het eerst sinds 2012 in de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi staat. Destijds reikte ze op Roland Garros tot de achtste finales en was de derde ronde het eindstation op Wimbledon.

Arantxa Rus zorgde voor een stunt op de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

Rus tegen outsider Keys in tweede ronde

Het beste resultaat van Rus op de Australian Open is nog altijd een plek in de tweede ronde in 2011. De geboren Zuid-Hollandse, die het toernooi in 2008 bij de junioren won, haalde daarna alleen in 2012 en 2013 het hoofdschema. Dit jaar was ze dankzij haar ranking rechtstreeks geplaatst.

Voor een plek in de derde ronde wacht Rus een zware wedstrijd tegen Madison Keys, een van de outsiders voor de titel. De als tiende geplaatste Amerikaanse rekende in haar openingspartij af met de Russin Daria Kasatkina (6-3 en 6-1).

Kiki Bertens won dinsdag in de eerste ronde van de Roemeense Irina-Camelia Begu: 6-1 en 6-4. In het mannentoernooi was Tallon Griekspoor kansloos tegen de Amerikaan Taylor Fritz: 6-3, 6-3 en 6-3.