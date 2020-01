Stéfanos Tsitsipás heeft zijn fans gevraagd om minder luidruchtig te zijn bij de Australian Open. De Griek stoorde zich maandag in zijn eerste partij enigszins aan het gedrag van zijn landgenoten op de tribune.

"Het lijkt soms wel of we op een voetbalveld zijn. Dit hoort niet op een tennisbaan thuis", zei de 21-jarige Tsitsipás na zijn overwinning in drie sets op de Italiaan Salvatore Caruso in de openingsronde (6-0, 6-2, 6-3).

"Ik vind het mooi dat ze er zijn en me steunen, want dat helpt me tijdens de wedstrijd, maar ik snap niet helemaal waarom ze af en toe zo ver gaan. Het leidt soms een beetje af."

De Grieken verwachten veel van de talentvolle Tsitsipás, die wordt gezien als een van de nieuwe grote namen in het tennis. De nummer zes van de wereld haalde vorig jaar de halve finales van de Australian Open en wacht nog op zijn eerste gewonnen Grand Slam-toernooi.

'Tegenstander begrijpt het niet precies'

Tsitsipás vindt het gedrag van de Griekse fans niet alleen wat hinderlijk voor zichzelf, maar vindt het ook niet helemaal eerlijk tegenover zijn tegenstanders.

"Zij begrijpen waarschijnlijk niet wat er precies gebeurt en wat er gescandeerd wordt. Ik denk dat de fans wat meer respect moeten tonen voor mijn tegenstander. Ze mogen doen wat ze willen, maar wel met iets meer respect."

Tsitsipás is in Melbourne als zesde geplaatst en staat in de volgende ronde tegenover de ervaren Philipp Kohlschreiber. De 36-jarige Duitser is bezig aan zijn vijftiende Australian Open.

Stéfanos Tsitsipás haalde vorig jaar de halve finales van de Australian Open. (Foto: Pro Shots)