Coco Gauff is dolblij met de manier waarop ze maandag de tweede ronde van de Australian Open bereikte. Het pas vijftienjarige toptalent was, net als vorig jaar op Wimbledon, in twee sets te sterk voor haar 24 jaar oudere idool Venus Williams.

"Ik wilde niet dat de zenuwen de overhand zouden krijgen en was echt gefocust. Dit was denk ik de beste wedstrijd die ik dit jaar heb gespeeld", zei Gauff na haar fraaie overwinning in de Margaret Court Arena, waar ze na ruim anderhalf uur aan het langste eind trok: 7-6 (5) en 6-3.

De Amerikaanse tienersensatie kende vorig jaar haar doorbraak door Venus Williams in de eerste ronde van Wimbledon te verslaan. Gauff had zich als jongste qualifier ooit voor het hoofdtoernooi geplaatst en legde tussen haar drie kwalificatieduels nog een examen scheikunde af.

Ze gaf haar stunt op Williams een vervolg door de achtste finales te bereiken in Londen, waarna Simona Halep een einde maakte aan haar sprookje. "Ik had totaal niet zien aankomen dat ik Venus al zo snel weer in de eerste ronde van een Grand Slam zou treffen", aldus Gauff, inmiddels de nummer 67 van de wereld.

"Zoiets verwacht je niet. Ik wist door Wimbledon ook dat Venus me de zege niet zomaar zou geven, ze sloeg niet voor niets nog een paar setpoints weg. Ik moest de zege er echt uitslepen. Dat was de missie en die is gelukt."

Venus Williams feliciteert Coco Gauff met haar zege in Melbourne. (Foto: Pro Shots)

'Ik laat me niet meer afschrikken door het publiek'

Haar Wimbledon-succes bleek geen incident, want enkele maanden later liet Gauff ook op de US Open zien thuis te horen op het hoogste podium. Ze bereikte de derde ronde op Flushing Meadows en verloor daarin van Naomi Osaka, maar haar Grand Slam-optredens brachten haar wel het nodige vertrouwen.

"Ik denk dat ik nu meer gewend ben om op grote banen te staan. Mijn manier van denken is voor mijn gevoel ook echt veranderd sinds de US Open; ik laat me niet meer afschrikken door het vele publiek", aldus Gauff.

De verwachtingen zijn door haar stormachtige ontwikkeling flink gestegen, maar de Amerikaanse loopt daar niet voor weg. Sterker nog, ze legt de lat hoog voor zichzelf. "Mijn missie is om de beste aller tijden te worden. Ik wil gewoon zo veel mogelijk Grand Slams winnen."

Gauff neemt het in de tweede ronde van de Australian Open op tegen de Roemeense Sorana Cîrstea, de nummer 74 van de wereld. Voor het toptalent is het haar debuut op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.