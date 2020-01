Toptalent Coco Gauff heeft maandag de tweede ronde van de Australian Open bereikt door opnieuw te stunten tegen Venus Williams. De vijftienjarige Amerikaanse won in twee sets van haar 24 jaar oudere landgenoot. De titelfavorieten bij de vrouwen overleefden hun openingspartijen, maar Sloane Stephens werd uitgeschakeld.

Gauff stapte bij haar Australian Open-debuut na ruim anderhalf uur als winnaar van de baan in de Margaret Court Arena: 7-6 (5) en 6-3. Williams sloeg in de eerste set nog wel drie setpoints weg, maar door haar vele onnodige fouten (41) was ze niet bij machte om Gauff te verslaan.

De jongste en oudste deelnemer van deze Australian Open stonden vorig jaar ook tegenover elkaar in de eerste ronde van Wimbledon. Gauff zorgde toen voor een sensatie door zevenvoudig Grand Slam-winnares Williams in twee sets te verslaan en reikte in Londen als qualifier zelfs tot de achtste finales.

Door haar stormachtige ontwikkeling mag Gauff zich inmiddels de nummer 67 van de wereld noemen. In de tweede ronde wacht de tienersensatie een krachtmeting met de Roemeense Sorana Cirstea, de nummer 74 op de WTA-ranking.

Venus Williams won in haar loopbaan vijf keer Wimbledon en twee keer de US Open. De huidige nummer 55 van de wereld reikte ook twee keer tot de finale op de Australian Open (2003 en 2017) en stond één keer in de eindstrijd van Roland Garros (2002), maar won die toernooien nooit.

Coco Gauff staat in de tweede ronde van de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

Kwakkelende Stephens strandt al in eerste ronde

De eerste verrassing in het vrouwentoernooi is de uitschakeling van Stephens. De 26-jarige Amerikaanse, die in 2017 nog de US Open won en een jaar later de finale van Roland Garros haalde, verloor in drie sets van de Chinese Zhang Shuai: 6-2, 5-7 en 2-6.

Stephens is al enige tijd niet in vorm. Ze bereikte in 2019 geen enkele keer de finale van een WTA-toernooi en wist daar dit jaar nog geen verandering in te brengen. Stephens werd zowel in Brisbane als Adelaide in de eerste ronde uitgeschakeld.

Ashleigh Barty kwam wél met de schrik vrij in de eerste ronde. De Australische nummer één van de wereld verloor verrassend de eerste set tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko, maar richtte zich overtuigend op en gaf daarna nog maar twee games uit handen: 5-7, 6-1 en 6-1.

In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Sloveense Polona Hercog of de Zweedse Rebecca Peterson. Barty reikte vorig jaar tot de kwartfinales in Melbourne, nog altijd het beste resultaat uit haar carrière.

Osaka en Williams eenvoudig verder

Titelverdediger Osaka en Serena Williams bereikten eerder op maandag al eenvoudig de tweede ronde. De 22-jarige Osaka gunde Marie Bouzkova slechts zes games (6-2 en 6-4) en Williams rekende binnen een uur af met Anastasia Potapova: 6-0 en 6-3.

De 38-jarige Williams verloor haar laatste vier Grand Slam-finales en wacht nog altijd op haar historische 24e titel. In dat geval evenaart ze de Australische tennislegende Margaret Court, die tussen 1963 en 1973 24 Grand Slam-toernooien won.

De als derde geplaatste Osaka, die twee Grand Slam-titels op haar erelijst heeft staan, wacht in de tweede ronde een treffen met de Chinese Saisai Zheng (WTA-42) en Williams speelt dan tegen de Tsjechische Tamara Zidansek (WTA-70).

Serena Williams won met gemak van Anastasia Potapova. (Foto: Pro Shots)

Kvitová binnen 51 minuten naar tweede ronde

Petra Kvitová had eveneens geen kind aan haar tegenstander in de eerste ronde. De verliezend finalist van vorig jaar won in 51 minuten van Katerina Siniaková: 6-1 en 6-0. De tweede set duurde slechts twintig minuten.

Caroline Wozniacki verlengde haar carrière door de tweede ronde te bereiken. De 29-jarige Deense, die op de Australian Open het laatste toernooi uit haar loopbaan speelt, was zonder setverlies te sterk voor Kristie Ahn: 6-1 en 6-3. Wozniacki won de Australian Open in 2018.

Nederland is op de Australian Open vertegenwoordigd door Kiki Bertens, Arantxa Rus en Tallon Griekspoor. Rus zou maandag haar openingspartij tegen de Poolse Magda Linette spelen, maar door de regen is die wedstrijd uitgesteld. Bertens en Griekspoor komen dinsdag in actie.