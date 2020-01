Roger Federer heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) zonder problemen de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De Zwitser was in Melbourne een maatje te groot voor Steve Johnson.

Federer had minder dan anderhalf uur nodig om Johnson te verslaan: 6-3, 6-2 en 6-2. De dertigjarige Amerikaan (ATP-75) kreeg in de Rod Laver Arena maar één breakkans en die liet hij onbenut. Federer leunde op zijn sterke service en sloeg ook een stuk meer winners dan Johnson (dertig om veertien).

In de tweede ronde wacht Federer een duel met de Franse qualifier Quentin Halys of de Serviër Filip Krajinovic. De 38-jarige Zwitser jaagt op zijn zevende titel op de Australian Open, nadat hij het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018 op zijn naam schreef.

Federer, die vorig jaar in de achtste finales werd uitgeschakeld door Stéfanos Tsitsipás, won twee jaar geleden op de Australian Open voor het laatst een Grand Slam-toernooi. Met in totaal twintig titels is de nummer drie van de wereld nog altijd recordhouder, al heeft wereldranglijstaanvoerder Rafael Nadal er slechts een minder.

De eerste verrassing van het mannentoernooi is de uitschakeling van de Canadees Denis Shapovalov. De nummer dertien van de wereld verloor in vier sets van de Hongaar Márton Fucsovics: 3-6, 7-6 (7), 1-6 en 6-7 (3).

Roger Federer bereikte met speels gemak de tweede ronde in Melbourne. (Foto: Pro Shots)