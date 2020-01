Titelverdediger Novak Djokovic heeft maandag met enige moeite de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De nummer twee van de wereld won in vier sets van de Duitser Jan-Lennard Struff. Roger Federer was in Melbourne een maatje te groot voor Steve Johnson.

Djokovic had 2 uur en 20 minuten nodig om Struff te verslaan: 7-6 (5), 6-2, 2-6 en 6-1. De Serviër serveerde in de derde set ondermaats en werd drie keer gebroken, maar maakte daarna aan alle spanning een einde in de Rod Laver Arena.

Het betekende de negenhonderdste ATP-zege voor de 32-jarige Djokovic. Alleen Jimmy Connors (1.274), Federer (1.237), Ivan Lendl (1.068), Rafael Nadal (981) en Guillermo Vilas (949) kwamen in hun loopbaan tot die mijlpaal.

Djokovic gaat in Melbourne op jacht naar de achtste Australian Open-titel uit zijn loopbaan. De 29-jarige Struff, de nummer 37 van de wereld, kwam op een Grand Slam-toernooi nooit verder dan de vierde ronde.

In de tweede ronde neemt zestienvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic het op tegen de Japanner Tatsuma Ito, die met een wildcard meedoet, of lucky loser Prajnesh Gunneswaran uit India.

Novak Djokovic boekte de negenhonderdste zege uit zijn loopbaan. (Foto: Pro Shots)

Federer binnen anderhalf uur verder

Federer had minder dan anderhalf uur nodig om Johnson te verslaan: 6-3, 6-2 en 6-2. De dertigjarige Amerikaan (ATP-75) kreeg in de Rod Laver Arena maar één breakkans en die liet hij onbenut. Federer leunde op zijn sterke service en sloeg ook een stuk meer winners dan Johnson (dertig om veertien).

In de tweede ronde wacht Federer een duel met de Franse qualifier Quentin Halys of de Serviër Filip Krajinovic. De 38-jarige Zwitser jaagt op zijn zevende titel op de Australian Open, nadat hij het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018 op zijn naam schreef.

Federer, die vorig jaar in de achtste finales werd uitgeschakeld door Stéfanos Tsitsipás, won twee jaar geleden op de Australian Open voor het laatst een Grand Slam-toernooi. Met in totaal twintig titels is de nummer drie van de wereld nog altijd recordhouder, al heeft wereldranglijstaanvoerder Rafael Nadal er slechts een minder.

Ook Stéfanos Tsitsipás had weinig moeite om de tweede ronde te bereiken. De als zesde geplaatste Griek rekende zonder setverlies af met de Italiaan Salvatore Caruso: 6-0, 6-2 en 6-3. Tsitsipás reikte vorig jaar tot de halve finales op de Australian Open, mede dankzij een zege op Federer in de achtste finales.

Roger Federer bereikte met speels gemak de tweede ronde in Melbourne. (Foto: Pro Shots)

Shapovalov direct onderuit in Melbourne

De eerste verrassing van het mannentoernooi is de uitschakeling van de Canadees Denis Shapovalov. De nummer dertien van de wereld verloor in vier sets van de Hongaar Márton Fucsovics: 3-6, 7-6 (7), 1-6 en 6-7 (3).

Matteo Berrettini had net als Federer weinig problemen met het bereiken van de tweede ronde. De Italiaanse nummer acht van de wereld, die vorig jaar de halve finales van de US Open bereikte, gunde de Australiër Andrew Harris zeven games en trok na iets minder dan twee uur aan het langste eind: 6-3, 6-1 en 6-3.

Grigor Dimitrov was in zijn eerste ronde een maatje te groot voor Juan Ignacio Londero, al moest de Bulgaar de eerste set nog wel aan de 26-jarige Argentijn afstaan: 4-6, 6-2, 6-0 en 6-4.