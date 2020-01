Naomi Osaka schreef in september 2018 de US Open op haar naam en verdedigt de komende weken haar titel op de Australian Open, maar voelt zich nog altijd geen wereldtopper. De Japanse bekent dat ze in 2019 veel moeite had om met de hoge verwachtingen om te gaan.

"Jullie noemen mij een topspeler, maar ik heb dat zelf nooit zo gezien", zei de 22-jarige Osaka zaterdag bij een persmoment in Melbourne. "Vóór mijn succes werd er nooit een artikel gemaakt als ik een wedstrijd verloor. Nu is zoiets wél opeens nieuws. Het was lastig om te wennen aan die nieuwe werkelijkheid."

De huidige nummer drie van de wereld beleefde in 2018 haar doorbraak door Indian Wells op haar naam te schrijven. Ruim een half jaar later volgde op de US Open haar eerste Grand Slam-titel, waarna Osaka in januari 2019 ook de Australian Open won en de nummer één-positie veroverde.

Door haar wat plotselinge succes stegen de verwachtingen en dat had een negatief effect op de prestaties van Osaka, die het plezier in tennis tijdelijk verloor en een groot deel van 2019 niet haar topniveau haalde. Op de US Open in september strandde ze al in de achtste finales.

Naomi Osaka zit beter in haar vel na een moeizaam 2019. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben nu veel relaxter dan tijdens US Open'

Osaka, die in januari 2018 nog de nummer 72 van de wereld was en aan het einde van dat jaar in de top vijf stond, erkent dat het snel is gegaan met haar ontwikkeling. "Het voelt soms nog steeds alsof ik mijn titel op Indian Wells van 2018 twee weken geleden veroverde", lachte de voormalige nummer één van de wereld.

"Ik denk dat ik nu veel relaxter ben dan ik vorig jaar op de US Open was. Wat betreft het omgaan met zenuwen en verwachtingen heb ik veel geleerd en daar ben ik heel dankbaar voor. Nu begin ik veel beter voorbereid aan de Australian Open."

Osaka begint het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar maandag met een partij tegen Marie Bouzková. De Tsjechische nummer 59 van de wereld doet voor de eerste keer in haar loopbaan mee aan de Australian Open.