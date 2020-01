Tallon Griekspoor heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan voor een Grand Slam-toernooi geplaatst. De Nederlander won in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn beslissende kwalificatieduel op de Australian Open.

Griekspoor had ruim anderhalf uur nodig om af te rekenen met de zeventienjarige Lorenzo Musetti: 6-4 en 7-6 (8). De geboren Haarlemmer gaf geen enkel breakpoint weg aan de jonge Italiaan, die vorig jaar nog de Australian Open bij de junioren won.

Door zijn 2-0-zege bleef Griekspoor zonder setverlies in het kwalificatietoernooi. De huidige nummer 175 van de wereld rekende op weg naar de finaleronde al overtuigend af met de ervaren Spanjaard Guillermo García-López en de Australiër Rinky Hijikata.

De 23-jarige Griekspoor deed in zijn loopbaan zes keer eerder mee aan de kwalificatie voor een Grand Slam-toernooi, maar redde het tot nu nooit tot het hoofdtoernooi. In augustus vorig jaar ging hij in de finaleronde van de US Open ten onder.

Griekspoor treft mondiale nummer 32 Fritz

In de eerste ronde van het hoofdtoernooi wacht Griekspoor een treffen met Taylor Fritz (ATP-32). De 22-jarige Amerikaan reikte vorig jaar tot de derde ronde op de Australian Open en moest daarin zijn meerdere erkennen in Roger Federer.

Griekspoor is de enige Nederlander die vertegenwoordigd is in het mannentoernooi. Robin Haase verkoos challengers boven deelname aan het kwalificatietoernooi en ontbreekt voor het eerst sinds 2009 op de Australian Open.

Bij de vrouwen waren Kiki Bertens (WTA-10) en Arantxa Rus (WTA-89) dankzij hun ranking rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar gaat maandag van start.