Kiki Bertens kijkt met vertrouwen uit naar de Australian Open. De 28-jarige tennisster voelt zich fit voor het Grand Slam-toernooi dat maandag begint in Melbourne.

"Het is hard werken, maar ik ben er klaar voor om hier vol aan de bak te gaan", zegt Bertens vrijdag tegen Eurosport. "Ik heb een heel goed gevoel en ben blij met de manier waarop het nu gaat met Elise."

Elise Tamaëla is dit jaar voor het eerst de vaste coach van de huidige nummer tien van de wereld, een rol die ze heeft overgenomen van Raemon Sluiter. Met Tamaëla langs de baan begon Bertens haar seizoen vorige week met twee zeges in Brisbane, waarna ze in de kwartfinales in drie sets verloor van topspeelster Naomi Osaka.

"Het is in Brisbane gewoon goed gegaan, het was de perfecte start van het jaar", aldus Bertens, die ook nog samen met de Australische wereldranglijstaanvoerder Ashleigh Barty de finale haalde in het dubbelspel en zo in totaal zes partijen speelde.

"Natuurlijk hoop je zo'n wedstrijd tegen Osaka er nog uit te slepen, maar ik heb drie goede singles gespeeld. Het niveau was goed, ook hoe ik me op de baan voelde, en ik heb veel ritme opgedaan."

Kiki Bertens bereidde zich in Brisbane voor op de Australian Open. (Foto: Getty Images)

'Denk dat achillespees geen probleem zal zijn'

Bertens was eigenlijk van plan om deze week nog in actie te komen in Adelaide, maar ze meldde zich vanwege een achillespeesblessure af voor het WTA-toernooi in de Australische stad.

"Ik heb daar al een tijdje last van, maar mijn afmelding was meer uit voorzorg. Zo kon ik een paar dagen rust pakken en alvast trainen in Melbourne. Ik denk dat mijn achillespees geen probleem zal zijn voor de Australian Open."

De slechte luchtkwaliteit in Melbourne door de bosbranden kan mogelijk wel een probleem opleveren bij de eerste Grand Slam van het jaar. "Het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt in Australië", zegt Bertens. "Ik heb nog niet getraind op dagen dat de luchtkwaliteit slecht is. Vandaag was het een stuk beter, hopelijk blijft dat zo. Als het slecht wordt, moet de organisatie misschien ingrijpen."

De Nederlandse begint haar achtste Australian Open met een eersterondepartij tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA-105). De beste prestatie van Bertens in Melbourne is het bereiken van de derde ronde in 2018. Vorig jaar verloor in ze in de tweede ronde van Anastasia Pavlyuchenkova uit Rusland.