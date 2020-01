Andy Murray heeft benadrukt dat hij de tijd neemt voor zijn herstel van een bekkenblessure. De voormalig nummer één van de wereld heeft overwogen om volgende maand mee te doen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, maar sluit deelname in Ahoy uit.

"Ik wil niet overhaasten of zeggen wanneer ik precies terugkeer. Ik ga naar mijn lichaam luisteren en keer pas terug op de baan als ik er klaar voor ben", zegt Murray vrijdag tegen de BBC.

"Het herstel van de botkneuzing die ik heb, duurt langer dan verwacht, dus ik zal in februari in ieder geval niet in Montpellier of Rotterdam spelen."

De 32-jarige Murray meldde zich wegens zijn blessure eind december al af voor de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar dat maandag begint. Hij had in Rotterdam, waar hij het toernooi in 2009 won, mee willen doen op een wildcard.

De drievoudig Grand Slam-winnaar, die al veel blessureleed achter de rug heeft, liep zijn kwetsuur in november op bij de confrontatie van Groot-Brittannië met Spanje in de finaleronde van de Davis Cup.

Flink wat topspelers naar Ahoy

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft al flink wat topspelers gestrikt voor het ABN AMRO-toernooi, dat op 8 februari begint en tot en met 16 februari duurt.

Zo doen met Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Roberto Bautista Agut, Gaël Monfils, David Goffin, Fabio Fognini, Denis Shapovalov, Karen Khachanov en Grigor Dimitrov negen spelers uit de mondiale top twintig mee. Robin Haase doet mee op een wildcard.