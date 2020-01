Tallon Griekspoor is nog één zege verwijderd van het hoofdschema van de Australian Open. De Nederlander bereikte in de nacht van donderdag op vrijdag de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi in Melbourne. Lesley Pattinama-Kerkhove redde het niet.

Griekspoor rekende in de tweede ronde na een partij van bijna twee uur af met Rinky Hijikata: 7-5 en 7-5. De 23-jarige Haarlemmer sloeg weliswaar meer onnodige fouten, maar plaatste een stuk meer winners dan de de jonge Australiër, die met een wildcard meedeed.

In de eerste ronde van het kwalificatietoernooi was Griekspoor al te sterk voor de Spanjaard Guillermo García-López. De nummer 175 van de wereld wacht in de laatste ronde een krachtmeting met de pas zeventienjarige Italiaan Lorenzo Musetti, die vorig jaar de Australian Open bij de junioren won.

Griekspoor deed in zijn loopbaan nog nooit mee aan een Grand Slam-toernooi. Hij bereikte wel één keer eerder de derde en beslissende ronde van het kwalificatietoernooi voor een van de vier grote toernooien en dat was vorig jaar op de US Open.

Pattinama-Kerkhove in drie sets onderuit

De jacht van Pattinama-Kerkhove op een ticket voor de Australian Open kwam vrijdag wel ten einde. De Zeeuwse moest na een partij van twee uur haar meerdere erkennen in de Oostenrijkse Barbara Haas: 4-6, 6-1 en 1-6.

Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn als enige Nederlanders rechtstreeks geplaatst voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Bertens begint met een partij tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu en Rus wacht een treffen met de Poolse Magda Linette.

Alleen Griekspoor kan zich nog bij het tweetal voegen. Richèl Hogenkamp, Bibiane Schoofs en Botic van de Zandschulp deden ook mee aan het kwalificatietoernooi, maar werden in de eerste ronde uitgeschakeld.