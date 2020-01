Roger Federer is momenteel recordhouder bij de mannen met twintig Grand Slam-titels in het enkelspel, maar de 38-jarige Zwitser verwacht dat hij ingehaald zal worden door Rafael Nadal en Novak Djokovic.

"Zoals het nu gaat, lijkt het me duidelijk dat 'Rafa' en Novak meer Grand Slams gaan winnen dan ik. Want zo goed zijn ze", zegt Federer in aanloop naar de Australian Open in een interview met persbureau AP. "Vorig seizoen heeft aangetoond dat er nog meer aan zit te komen voor hen."

Nadal (33) won in 2019 Roland Garros en de US Open, waardoor hij negentien Grand Slam-eindzeges op zijn palmares heeft staan. Djokovic (32) was vorig jaar de beste bij de Australian Open en op Wimbledon en heeft nu zestien keer een van de belangrijkste vier tennistoernooien gewonnen.

Nadal kan voor het eerst op gelijke hoogte komen met Federer als hij het Australian Open op zijn naam schrijft, het toernooi dat maandag begint in Melbourne en waar Federer in 2018 zijn laatste Grand Slam won.

"Het kan me wel wat schelen, dat lijkt me normaal", aldus Federer over het record. "Het was een groot moment in onze sport toen ik in 2009 op Wimbledon mijn vijftiende Grand Slam won en Pete Sampras passeerde."

"Als iemand mij zou passeren, is dat oké. Dat is waar sport om draait; statistieken, records. Maar ik heb mijn moment gehad en altijd gezegd dat alles wat na mijn vijftiende Grand Slam-zege kwam een bonus is. Zeker na mijn knieblessure in 2016."

Roger Federer (links) en Rafael Nadal zijn al ruim vijftien jaar rivalen. (Foto: Pro Shots)

'Nadal en Djokovic hebben nog paar geweldige jaren'

Federer haalde vorig jaar één Grand Slam-finale, maar hij verloor in de eindstrijd van Wimbledon ondanks twee matchpoints van Djokovic.

Bij de Australian Open strandde Federer in de vierde ronde, op Roland Garros was de halve finale het eindstation (door een nederlaag tegen Nadal) en zijn US Open eindigde in de kwartfinales.

Komende week begint de Zwitserse legende in Australië aan zijn 79e Grand Slam-hoofdtoernooi en hij lijkt niet van plan binnenkort te stoppen, maar Nadal en Djokovic zijn respectievelijk vijf en zes jaar jonger dan hij.

"Ik denk dat het de komende jaren erg leuk wordt om te kijken hoe lang 'Rafa' en Novak door kunnen gaan en hoeveel ze nog kunnen winnen", aldus Federer. "Ik ga ervan uit dat ze nog een paar geweldige jaren in het verschiet hebben liggen."

De huidige nummer drie van de wereld werd donderdag bij de loting voor de eerste ronde van Australian Open gekoppeld aan de Amerikaan Steve Johnson (ATP-81). Titelverdediger Djokovic begint tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-37) en Nadal speelt tegen Hugo Dellien uit Bolivia (ATP-72).