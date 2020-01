Liam Broady heeft donderdag stevige kritiek geuit op de organisatie van de Australian Open. De Brit vindt het net als veel collega-tennissers belachelijk dat hij ondanks de vervuilde lucht in actie moest komen in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi.

Door de bosbranden in Australië is de luchtkwaliteit in Melbourne verre van goed, maar de organisatie vond het verantwoord om de kwalificatiewedstrijden gewoon door te laten gaan. Toch moest Dalila Jakupovic dinsdag opgeven wegens ademhalingsproblemen en zijn er meer spelers die last hadden van de rook.

Zo ook de 26-jarige Broady, die dinsdag in de eerste ronde onderuitging tegen de Wit-Rus Ilya Ivashka. De organisatie van de Australian Open verkondigde in een mail aan alle spelers dat de omstandigheden "uitdagend, maar acceptabel zijn", tot grote ergernis van onder anderen Broady.

"Hoe vaker ik denk aan de omstandigheden waarin we de afgelopen dagen hebben moeten spelen, des te meer mijn bloed gaat koken. Ik snakte naar frisse lucht. We kunnen dit niet zomaar negeren", schrijft de nummer 234 van de wereld donderdag op Twitter.

"De e-mail die we ontvingen van de ATP en de Australian Open was een klap in ons gezicht. De omstandigheden waren volgens hen 'acceptabel', maar was het wel echt gezond om in die lucht te spelen?"

41 Vervuilde lucht leidt tot opgave tennisster Jakupovic in Melbourne

Huisdieren in Melbourne mochten niet naar buiten

Melbourne ligt weliswaar niet in het risicogebied, maar de aanhoudende bosbranden in het zuiden van Australië zorgen wel voor de nodige rook boven de stad. Inwoners zijn zelfs opgeroepen hun huisdieren binnen te laten.

"De huisdieren van de inwoners van Melbourne mochten niet naar buiten op de dag dat ik mijn kwalificatiewedstrijd speelde, maar van ons wordt wel verwacht dat we naar buiten gaan om op hoge intensiteit een tenniswedstrijd te spelen?", aldus een boze Broady.

"Wat moeten we doen om een spelersvakbond te krijgen? Waar is de bescherming voor de mannelijke en vrouwelijke tennissers? We laten vaak heel veel dingen lopen die niet juist zijn, maar op een gegeven moment moeten we een standpunt innemen. Alle spelers hebben bescherming nodig, niet slechts een paar."

De Amerikaanse tennisser Noah Rubin vertelde onlangs al aan de BBC dat veel spelers zich respectloos behandeld voelen door de organisatie. "Iedereen houdt ervan om in Australië te spelen, maar op dit moment wil iedereen het land zo snel mogelijk uit."

Door de huidige regenval is de luchtkwaliteit in Melbourne overigens flink verbeterd, waardoor donderdag alle kwalificatiewedstrijden op tijd gespeeld konden worden. De Australian Open lijkt maandag ook gewoon van start te kunnen gaan.