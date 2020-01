Kiki Bertens hoopt dit jaar te verrassen op de Australian Open, het Grand Slam-toernooi waar ze nog nooit verder kwam dan de derde ronde. Een overzicht van de titelfavorieten en de speelsters die net als de Nederlandse willen stunten in Melbourne.

Ashleigh Barty (23 jaar, WTA-1)

Ashleigh Barty kende vorig jaar haar definitieve doorbraak door Roland Garros te winnen en sindsdien is ze niet meer weg te denken uit de top van de WTA-ranking. De huidige nummer één van de wereld won in 2019 vier toernooien, waaronder de WTA Finals, maar op de Grand Slams valt er nog winst te behalen.

Barty strandde vorig jaar in de kwartfinales van de Australian Open en op Wimbledon en de US Open was de vierde ronde al het eindstation. Na een teleurstellende start van het seizoen in Brisbane - uitgeschakeld in de eerste ronde - toonde ze met haar toernooizege in Adelaide klaar te zijn voor het eerste grote toernooi van 2020.

Ashleigh Barty won vorig jaar Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Karolína Plísková (27 jaar, WTA-2)

Het doel voor Plísková in 2020 is niet zo moeilijk. De hardcourtspecialiste behoort al jaren tot de absolute top en veroverde in haar loopbaan tot dusver zestien WTA-titels, maar een Grand Slam-titel ontbreekt nog altijd op haar imposante erelijst.

De Tsjechische bereikte zelfs maar één keer de finale van een van de grote toernooien (US Open 2016). De start van het huidige seizoen was in ieder geval veelbelovend met haar toernooizege in Brisbane, nu is het de vraag of ze haar potentieel ook eindelijk op het grootste podium laat zien.

Karolína Plísková begon 2020 met een toernooizege in Brisbane. (Foto: Pro Shots)

Naomi Osaka (22 jaar, WTA-3)

Als titelverdediger is Osaka een van de belangrijkste kandidaten om het toernooi te winnen, al is het de vraag of de 22-jarige Japanse heeft afgerekend met haar wisselvalligheid. Na haar fraaie titel op de Australian Open in januari 2019 volgde een periode waarin ze het plezier in tennis verloor en de resultaten ondermaats waren.

Die periode duurde tot en met de US Open, waar Osaka als titelverdediger in de achtste finales werd uitgeschakeld. De nummer drie van de wereld gaf de moed niet op en revancheerde zich door de toernooien in Tokio en Peking op haar naam te schrijven. Het blijft de vraag of ze die Osaka ook in Melbourne kan laten zien.

Naomi Osaka is de titelverdediger in Melbourne. (Foto: Pro Shots)

Simona Halep (28 jaar, WTA-4)

Na haar verloren finale van 2018 en de vroege uitschakeling van vorig jaar heeft Halep geen extra motivatie nodig om dit jaar voor het eerst de Australian Open te winnen. De Roemeense won enkele maanden later weliswaar Wimbledon, maar werd op alle daaropvolgende toernooien in 2019 in een vroeg stadium uitgeschakeld.

Het is niet voor niets dat Halep na een pauze van een jaar herenigd is met coach Darren Cahill. Onder de Australiër bereikte ze voor het eerst de nummer één-positie en veroverde ze haar eerste Grand Slam-titel (Roland Garros 2018). Aan hem de taak om 'de oude Halep' naar boven te brengen.

Simona Halep wil revanche voor haar verloren finale van vorig jaar. (Foto: Pro Shots)

Petra Kvitová (29 jaar, WTA-8)

Vorig jaar maakte Petra Kvitová de nodige indruk op de Australian Open. De Tsjechische bereikte voor het eerst sinds 2014 een Grand Slam-finale en deed dat iets meer dan twee jaar nadat ze zware verwondingen aan haar linkerhand opliep door een aanval van een inbreker.

Kvitová moest in de finale weliswaar haar meerdere erkennen in Osaka, maar een slecht jaar werd het niet. De tweevoudig Wimbledon-winnares handhaafde zich voor het zevende jaar op rij in de top tien en pakte in 2019 twee WTA-titels. De pijn in haar arm is nu helemaal verdwenen, dus ze staat er misschien nog wel beter voor dan vorig jaar.

Petra Kvitová wil revanche voor haar verloren finale van vorig jaar. (Foto: Pro Shots)

Serena Williams (38 jaar, WTA-9)

Ze komt naast de Grand Slams amper in actie, maar Serena Williams toonde in 2019 nog maar eens aan dat ze op de vier grote toernooien 'gewoon' tot de favorieten behoort. De 38-jarige Amerikaanse knokte zich op Wimbledon én de US Open naar de finale, maar respectievelijk Simona Halep en Bianca Andreescu bleken in de eindstrijd te sterk.

Door haar vierde verloren Grand Slam-finale op rij mag Williams zich nog altijd niet in een rijtje met Margaret Court scharen. De Australische schreef tussen 1963 en 1973 24 keer een Grand Slam-toernooi in het enkelspel op haar naam en is daarmee recordhouder. Williams staat nog altijd op 23 titels en zal weinig kansen meer krijgen om de legendarische Court te evenaren.

Serena Williams jaagt op haar 24e Grand Slam-titel. (Foto: Pro Shots)

Outsiders voor de titel: Svitolina, Keys, Wozniacki, Sabalenka

Elina Svitolina bereikte vorig jaar de halve finales op Wimbledon én de US Open, maar in Australië kwam de nummer vijf van de wereld nooit verder dan de laatste acht. Haar laatste titel dateert bovendien van 2018; de 25-jarige Oekraïense bereikte in 2019 alleen op de WTA Finals de eindstrijd en die verloor ze van Barty.

Ze reikte al vier keer tot de halve finales van een Grand Slam-toernooi en is de verliezend finalist van de US Open 2017, dus iedereen is gewaarschuwd voor Madison Keys. De Amerikaanse maakte in 2019 indruk door het prestigieuze hardcourttoernooi van Cincinnati te winnen én reikte onlangs in Brisbane tot de finale.

Een topfavoriete is ze zeker niet, maar de schijnwerpers zijn hoe dan ook op Caroline Wozniacki gericht. De 29-jarige Deense speelt in Melbourne het laatste toernooi uit haar carrière en er is haar alles aan gelegen om van de Australian Open een succes te maken. Wozniacki weet wat er nodig is om te triomferen, want ze won het Grand Slam-toernooi twee jaar geleden nog.

Aryna Sabalenka staat al enige tijd stevig in de top vijftien van de wereldranglijst en liet eind vorig jaar zien dat ze opgewassen is tegen de wereldtop. De pas 21-jarige Wit-Russische won de WTA Elite Trophy door Bertens in de finale te verslaan en rekende in september op haar weg naar de titel in Wuhan opnieuw af met Bertens én Barty.