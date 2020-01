Kiki Bertens neem het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen Irina-Camelia Begu (WTA-105). Arantxa Rus begint het Grand Slam-toernooi met een partij tegen de Poolse Magda Linette (WTA-43), zo wees de loting donderdag uit.

De 28-jarige Bertens en de 29-jarige Begu kwamen elkaar in het verleden drie keer eerder tegen en twee keer trok de Nederlandse aan het langste eind. In 2014 won ze ten koste van de Roemeense het toernooi in het Portugese Estoril.

Bertens, die met een lichte achillespeesblessure kampt, kwam op de Australian Open nooit verder dan de derde ronde. De huidige nummer tien van de wereld sprak vorig jaar uit voor de titel te willen gaan in Melbourne, maar strandde al in de tweede ronde na een driesetter tegen Anastasia Pavlyuchenkova.

Dankzij haar geplaatste status kan Bertens pas in de vierde ronde een andere toptienspeelster treffen. Als ze voor het eerst in haar loopbaan de achtste finales bereikt in Melbourne, wacht mogelijk een krachtmeting met de als vijfde geplaatste Elina Svitolina.

Rus neemt het in de eerste ronde op tegen Linette, de nummer 43 van de wereld. De 29-jarige Rus doet voor de vierde keer mee aan de Australian Open, waar ze nooit verder reikte dan de tweede ronde (2011). In 2012 en 2013 werd de geboren Zuid-Hollandse al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Kiki Bertens begint de Australian Open tegen een Roemeense. (Foto: Pro Shots)

Rus treft Poolse Linette, Gauff tegen Williams

Wereldranglijstaanvoerder Ashleigh Barty treft in haar openingspartij in Melbourne de Oekraïense Lesia Tsurenko, terwijl titelverdediger Naomi Osaka het opneemt tegen de Tsjechische Marie Bouzková.

Een ander fraai affiche is dat tussen Coco Gauff (15) en Venus Williams (39), de jongste en oudste tennisster in het hoofdtoernooi. Gauff was vorig jaar op Wimbledon nog verrassend te sterk voor Williams.

Ook haar jongere zus en zevenvoudig Australian Open-winnares Serena Williams (38) neemt het in de eerste ronde op tegen een talent, namelijk de pas achttienjarige Russische Anastasia Potapova. Caroline Wozniacki, die haar laatste toernooi speelt, treft de Amerikaanse Kristie Ahn.

Naomi Osaka won de Australian Open vorig jaar. (Foto: Getty Images)

Nadal kan recordaantal Grand Slam-titels Federer evenaren

Bij de mannen wacht Rafael Nadal in de eerste ronde een krachtmeting met Hugo Dellien uit Bolivia, die de 72e plek op de wereldranglijst bezet. Als de nummer één van de wereld de Australian Open wint, evenaart hij het recordaantal Grand Slam-titels van de 38-jarige Roger Federer (20).

Titelverdediger Novak Djokovic begint het Grand Slam-toernooi met een partij tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-37). Zevenvoudig Australian Open-winnaar Federer speelt in de eerste ronde tegen de Amerikaan Steve Johnson, de nummer 81 van de wereld.

De Australian Open begint maandag. De laatste week was er veel te doen om de vervuilde lucht in Melbourne door de aanhoudende bosbranden in Australië, maar het Grand Slam-toernooi lijkt gewoon van start te kunnen gaan.

Bertens en Rus zijn de enige Nederlanders die rechtstreeks toegelaten zijn tot het hoofdtoernooi. Alleen Tallon Griekspoor en Lesley Pattinama-Kerkhove maken via het kwalificatietoernooi nog kans op een plek in het hoofdschema. Robin Haase doet voor het eerst sinds 2009 niet mee aan de Australian Open.