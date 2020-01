Indy de Vroome is er in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd de tweede ronde van het kwalificatietoernooi op de Australian Open te bereiken.

De 23-jarige Nederlandse moest na een klein anderhalf uur haar meerdere erkennen in de Spaanse Lara Arruabarrena, de nummer 152 van de wereld: 3-6 en 3-6. De Vroome sloeg liefst 42 onnodige fouten en verloor vijf servicegames, terwijl ze zelf maar twee van haar tien breakpoints benutte.

Aanvankelijk zou De Vroome woensdag al in actie komen, maar haar partij werd door de vervuilde lucht - als gevolg van de bosbranden in Australië - en forse regenval uitgesteld. Donderdag waren er geen problemen in Melbourne, waardoor alle wedstrijden tijdig konden beginnen.

De Vroome is bezig aan een comeback, nadat ze tot het najaar van 2018 ruim twee jaar geen wedstrijden speelde vanwege de ziekte van Lyme. Het voormalige toptalent bezet op dit moment de 207e plek op de WTA-ranking en is geselecteerd voor de ontmoeting van Nederland met Wit-Rusland in de Fed Cup begin februari.

Door de uitschakeling van De Vroome zijn alleen Tallon Griekspoor en Lesley Pattinama-Kerkhove nog in de race om het hoofdschema van de Australian Open te halen. De twee Nederlanders bereikten woensdag de tweede ronde van het kwalificatietoernooi en moeten ieder nog twee tegenstanders verslaan om het hoofdtoernooi te bereiken.

Richèl Hogenkamp, Bibiane Schoofs en Botic van de Zandschulp werden dinsdag uitgeschakeld. Kiki Bertens (WTA-10) en Arantxa Rus (WTA-89) zijn als enige Nederlanders rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint maandag.