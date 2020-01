Volgens Dalila Jakupovic, de tennisster die dinsdag moest opgeven in het kwalificatietoernooi van de Australian Open, hebben veel spelers last van de slechte luchtkwaliteit. De bosbranden in Australië veroorzaken die fysieke problemen bij tennissers in Melbourne.

"Iedereen die ik gisteren gesproken heb, had last van hoofdpijn, keelklachten en problemen met ademhalen. Het was gisteren heel gevaarlijk om in dit soort omstandigheden te spelen", zei de 28-jarige Jakupovic woensdag in gesprek met de BBC.

De nummer 180 van de wereld had zelf ook erg veel moeite met ademhalen en besloot te stoppen in haar kwalificatiepartij tegen de Zwitserse Stefanie Vögele. Jakupovic stond op dat moment op voorsprong in sets (1-0).

"Ik denk dat alle spelers gisteren meer hebben geleden dan degenen die vandaag hebben gespeeld, omdat niet al die wedstrijden zijn afgemaakt", vervolgde Jakupovic. "Het was vreselijk. Normaal gesproken vind ik het fijn om in de hitte te spelen, maar zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Meer spelers hadden last van slechte luchtkwaliteit

Jakupovic was dinsdag niet de enige tennisser die last had van de slechte luchtkwaliteit. Eugenie Bouchard ging tijdelijk van de baan af vanwege keelklachten en Bernard Tomic werd op de baan behandeld vanwege fysiek ongemak. Een demonstratiepartij tussen Maria Sharapova en Laura Siegemund in Melbourne werd door de vele rook zelfs afgeblazen.

Ondanks de opgave van Jakupovic - ze ging naar de grond en begon erg te hoesten - liet de organisatie de rest van de kwalificatiepartijen dinsdag gewoon doorgaan. Dat leidde op sociale media tot kritiek van een aantal spelers. Woensdag werden de kwalificatiewedstrijden vanwege de slechte lucht eerst uitgesteld en later naar aanleiding van hevige regenval wel afgelast.

Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint - als de luchtkwaliteit het toelaat - maandag. Kiki Bertens meldde zich afgelopen maandag met een blessure af voor het WTA-toernooi in Adelaide, omdat ze fit wil zijn voor het Grand Slam-toernooi.