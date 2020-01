Kim Clijsters heeft de Nederlander Fred Hemmes jr. in de arm genomen als coach. De 36-jarige Belgische maakt uiterlijk in maart na jarenlange afwezigheid haar rentree op het hoogste niveau.

Hemmes jr. mocht zich op het hoogtepunt van zijn carrière de nummer 188 van de wereld noemen en ging na zijn actieve loopbaan aan de slag als coach. Hij had eerder onder anderen Arantxa Rus en Indy de Vroome onder zijn hoede.

De nu 38-jarige Hemmes jr. maakte sinds vorige zomer deel uit van de Kim Clijsters Academy en moet de voormalige nummer één van de wereld nu aan een succesvolle comeback helpen.

Clijsters maakte woensdag in het Belgische Bree haar voltallige staf bekend. Ze zal later op woensdag waarschijnlijk meer duidelijkheid geven over haar programma voor de komende tijd.

De viervoudig Grand Slam-winnares maakte in september bekend na jarenlange afwezigheid terug te willen keren als professioneel tennisster. Clijsters, die in 2012 stopte, won in haar imposante loopbaan 41 WTA-titels.

In november liet Clijsters weten dat ze een knieblessure had opgelopen en haar comeback moest uitstellen. Eind vorige maand meldde Clijsters dat ze op de goede weg is en in maart meedoet aan de toernooien in het Mexicaanse Monterrey en Indian Wells. In april geeft ze acte de présence op het graveltoernooi van Charleston.