Veel wereldtoppers, onder wie Serena Williams, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal, hebben woensdag in Melbourne een benefietwedstrijd gespeeld om geld op te halen voor de gedupeerden van de bosbranden in Australië. In totaal is er 4.826.014 Australische dollar (circa 3 miljoen euro) gedoneerd.

De wereldtoppers gingen voor de verandering informeel met elkaar om op de baan. (Foto: Getty Images)

Er werden meerdere dubbelpartijen gespeeld in de Rod Laver Arena. Petra Kvitová en Rafael Nadal geven elkaar een high five. (Foto: Getty Images)

Naomi Osaka en Stéfanos Tsitsipás maakten een dolletje. (Foto: Getty Images)

Stéfanos Tsitsipás maakte zich nuttig als ballenjongen. (Foto: Getty Images)

Rafael Nadal en Novak Djokovic vormden ook een koppel in het dubbelspel. (Foto: Getty Images)

De Rod Laver Arena zat bomvol voor de benefietwedstrijd. (Foto: Getty Images)