Tallon Griekspoor en Lesley Pattinama-Kerkhove hebben in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) de tweede ronde van de kwalificatie voor de Australian Open bereikt.

Griekspoor rekende in Melbourne af met Guillermo García-López. De 23-jarige Nederlander gunde de ervaren Spanjaard (ATP-160) geen enkel breakpoint en trok na een uur en elf minuten aan het langste eind: 6-3 en 6-2.

In de tweede ronde van de kwalificatie neemt Griekspoor het op tegen de Zwitser Henri Laaksonen of de Australiër Rinky Hijikata. De geboren Haarlemmer deed nog nooit mee aan het hoofdtoernooi van de Australian Open. Vorig jaar strandde Griekspoor al in de eerste ronde van de kwalificatie.

Ook Pattinama-Kerkhove mag nog hopen op het hoofdschema van de Australian Open. De 28-jarige Zeeuwse rekende in een klein anderhalf uur af met de Spaanse Eva Guerrero Alvarez, de nummer 232 van de wereld: 6-1 en 7-6 (5).

41 Vervuilde lucht leidt tot opgave tennisster Jakupovic in Melbourne

Kwalificatieduels opnieuw uitgesteld door vervuilde lucht

Pattinama-Kerkhove, die net als Griekspoor nog nooit meedeed aan de Australian Open, wacht in de tweede ronde een krachtmeting met Barbara Haas. Daarna moet ze ook de derde en laatste ronde winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Indy de Vroome hoopt het voorbeeld van Griekspoor en Pattinama-Kerkhove te volgen en komt later op woensdag nog in actie tegen Lara Arruabarrena-Vecino. Richèl Hogenkamp, Bibiane Schoofs en Botic van de Zandschulp werden dinsdag direct uitgeschakeld in de eerste ronde.

De kwalificatiewedstrijden op de Australian Open werden woensdag net als een dag eerder uitgesteld vanwege de slechte luchtkwaliteit, wat het gevolg is van de aanhoudende bosbranden in Australië. Het is nog niet duidelijk of dat ook gevolgen gaat hebben voor het hoofdtoernooi dat komende zondag van start gaat.