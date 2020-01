De Chileense tennisser Nicolás Jarry is voorlopig geschorst. In de urine van de 24-jarige speler zijn in november verboden middelen aangetroffen, meldt de ITF dinsdag.

De huidige mondiale nummer 78 van de wereld testte in november positief tijdens de Davis Cup Finals in Madrid. Bij onderzoek werd het spierversterkende middel Ligandrol en de anabole steroïde Stanozolol gevonden in zijn urine.

Aangezien die middelen op de dopinglijst staan, gaat er een automatische voorlopige schorsing in werking. Die is op dinsdag ingegaan.

Jarry heeft het recht om bij een hoorzitting te verklaren hoe de stoffen in zijn lichaam zijn gekomen, maar heeft daar volgens de ITF vanaf gezien. Hij loopt nu het risico een schorsing van twee jaar te krijgen.

De Chileen greep vorig jaar zijn enige ATP-titel, door in de finale van het Zweeds Open te winnen van de Argentijn Juan Ignacio Londero. Op de Grand Slam-toernooien kwam hij nooit verder dan de tweede ronde.