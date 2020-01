Richèl Hogenkamp, Bibiane Schoofs en Botic van de Zandschulp kunnen deelname aan de Australian Open vergeten. De Nederlandse tennissers strandden dinsdag direct bij de kwalificaties in Melbourne, waar veel spelers last hebben van de vervuilde lucht als gevolg van de hevige bosbranden in Australië.

De 27-jarige Hogenkamp is de nummer 193 van de WTA-ranking en was niet opgewassen tegen de Chinese Wang Xiyu (WTA-134): 3-6 en 2-6. De Doetinchemse deed in 2015 en 2018 mee aan het hoofdtoernooi van de Australian Open en strandde toen direct.

De 31-jarige Schoofs was nog nooit present op een Grand Slam-toernooi en ging als nummer 184 van de wereld onderuit tegen Elisabetta Cocciaretto uit Italië, de mondiale nummer 172. Het werd 7-6 (4), 5-7 en 3-6.

Bij de mannen verloor Van de Zandschulp direct zijn eerste partij. De Nederlandse nummer 193 van de wereld boog in drie sets voor de Fransman Constant Lestienne, die 31 plekken hoger staat op de ATP-ranking: 3-6, 6-1 en 5-7.

Hogenkamp zet vraagtekens bij omstandigheden

Hogenkamp heeft net als veel andere spelers kritiek op de situatie in Melbourne en vindt het raar dat ze 'gewoon' moest spelen in de vervuilde lucht. "Als aan inwoners van de stad geadviseerd wordt binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten, lijkt buiten tennissen of naar tennis gaan kijken me een beetje de omgekeerde wereld", zegt ze tegen het AD.

"Ik kan me niet voorstellen dat dit gezond was, voor zowel toeschouwers als spelers. Het was behoorlijk smerig buiten. Als dit het hoofdtoernooi was geweest, hadden ze de wedstrijden niet gespeeld, denk ik."

De organisatie van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar houdt de situatie scherp in de gaten. Dinsdag werden trainingen afgelast en kwalificatiepartijen uitgesteld. De Sloveense Dalila Jakupovic moest zelfs opgeven met ademhalingsproblemen.

Naast Schoofs, Hogenkamp en Van de Zandschulp doen ook Indy de Vroome, Lesley Pattinama-Kerkhove en Tallon Griekspoor namens Nederland mee aan het kwalificatietoernooi. Zij komen later nog in actie.

De luchtkwaliteit in Melbourne zorgt voor flinke problemen op de Australian Open. (Foto: Pro Shots)