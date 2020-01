De bosbranden in Australië zijn van grote invloed op de Australian Open, waar deze week de kwalificaties begonnen zijn. De slechte luchtkwaliteit zorgt in Melbourne voor problemen bij de wedstrijden en trainingen.

De organisatie van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar stond het spelers dinsdagochtend (lokale tijd) niet toe om te trainen en de start van de kwalificatiepartijen werd uitgesteld.

In die wedstrijden moest Dalila Jakupovic later zelfs opgeven. De Sloveense nummer 180 van de wereld had erg veel moeite met ademhalen en besloot te stoppen in haar partij tegen de Zwitserse Stefanie Vögele.

"Het was echt heel vervelend, ik heb dit nog nooit meegemaakt", zei de 28-jarige Jakupovic. "Ik was bang dat ik in zou storten, want ik kon niet meer lopen. Ik was verrast dat we moesten spelen vandaag, want ik denk niet dat het gezond was. Maar ik had niet veel keus. Ik ben boos en verdrietig."

Organisatie houdt situatie 'continu' in de gaten

De organisatie van de Australian Open liet voor de opgave van Jakupovic weten de situatie "continu in de gaten te houden".

"Verdere beslissingen worden genomen aan de hand van onze gegevens en in samenspraak met het medische team, de meteorologen en wetenschappers. De gezondheid van de spelers, hun staf en de fans is het belangrijkste."

Ondanks de opgave van Jakupovic - ze ging naar de grond en begon erg te hoesten - liet de organisatie de rest van de kwalificatiepartijen gewoon doorgaan. Dat leidde op sociale media tot kritiek van een aantal spelers.

"Als we artsen kunnen vinden die zeggen dat spelen bij 45 graden in Australië niet gevaarlijk is en scheidsrechters die zeggen dat het natte gras op Wimbledon niet glad is, dan moeten we ook wel een expert kunnen vinden die vaststelt dat de luchtkwaliteit voldoende is, niet?", schreef Gilles Simon, de Franse nummer zestig van de wereld, in een cynisch bericht op Twitter.

"Waarom moeten we wachten totdat er iets slechts gebeurt totdat we overgaan op actie", vroeg toptienspeelster Elina Svitolina zich af.

Bosbranden verspreiden zich snel

Australië wordt al lang geteisterd door de hevige bosbranden, die zich door de hitte en droogte makkelijk verspreiden en dus moeilijk onder controle zijn te krijgen. Er zijn al zeker 28 mensen omgekomen en veel huizen zijn verwoest.

Eerder deze maand sprak onder anderen titelverdediger en zevenvoudig Australian Open-winnaar Novak Djokovic al zijn zorgen uit. Toernooidirecteur Craig Tiley verzekerde daarop dat geen enkel risico wordt genomen en dat de gezondheid van de spelers vooropstaat.

Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint - als de luchtkwaliteit het toelaat - volgende week maandag. Kiki Bertens meldde zich maandag met een blessure af voor het WTA-toernooi in Adelaide, omdat ze fit wil zijn voor het Grand Slam-toernooi.