Rafael Nadal heeft zich uitgesproken tegen de aanwezigheid van de Davis Cup én de ATP Cup op de tenniskalender. De aanvoerder van de wereldranglijst pleit voor één landentoernooi in plaats van twee.

De ATP Cup is nieuw op de kalender en volgt relatief snel na de Davis Cup. De Davis Cup - waar de opzet voor het eerst in 118 jaar is gewijzigd - eindigde eind november, waarna op 3 januari de ATP Cup begon.

"De ATP Cup is een geweldig toernooi, maar ik blijf erbij dat twee landentoernooien in twee maanden tijd gewoon niet klopt", aldus Nadal, die zondag met Spanje van Servië verloor in de finale van de ATP Cup.

"We moeten een manier vinden om het op te lossen en één groot landentoernooi te creëren met de ITF en de ATP. Nu is het verwarrend voor de toeschouwers, terwijl we in het tennis juist behoefte aan duidelijkheid hebben."

Negentienvoudig Grand Slam-winnaar Nadal was in november al kritisch over de nieuwe opzet van de Davis Cup, waar wegens het volle programma veel partijen pas ver na middernacht klaar waren.

De finale van de ATP Cup ging tussen Servië en Spanje en werd gewonnen door de Serviërs. (Foto: Pro Shots)

'Was nog niet bezig met Australian Open'

Overigens bestrijdt Nadal dat zijn kritiek eruit voortkomt dat de ATP Cup relatief dicht op de start van de Australian Open zit. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint over een week.

"Ik ben op de ATP Cup niet bezig met Melbourne, net zoals ik in Monte Carlo nog niet bezig ben met Roland Garros. Ik vind het geweldig om mijn land te vertegenwoordigen, maar dan wel op één speciaal toernooi."

De 33-jarige Nadal bereidt zich voor op zijn vijftiende deelname aan de Australian Open. De Spanjaard won het toernooi in Melbourne alleen in 2009. In 2012, 2014, 2017 én vorig jaar was hij verliezend finalist.