Kiki Bertens heeft zich maandag afgemeld voor het WTA-toernooi in Adelaide. De Nederlandse. die maandag van de negende naar de tiende plek zakte op de wereldranglijst, heeft een achillespeesblessure en wil geen risico nemen met het oog op de Australian Open van later deze maand.

Vorige week begon Bertens het nieuwe tennisseizoen in Brisbane, waar ze in de kwartfinales verloor van Naomi Osaka. In het dubbelspel verloor ze samen met Ashleigh Barty de finale. De 28-jarige Bertens is niet de enige topspeelster die absent is op het toernooi in Adelaide. Uit de top tien van de wereldranglijst zijn alleen Barty, Simona Halep en Belinda Bencic aanwezig.

Bertens hoopt dit seizoen met haar coach Elise Tamaëla - de oud-tennisster volgde in november Raemon Sluiter op - de top drie van de wereldranglijst te halen. Vorig jaar haalde ze met plek vier haar hoogste positie ooit.

Dat Bertens maandag gezakt is naar de tiende plaats is het gevolg van de toernooizege van Serena Williams in Auckland. De 28-jarige Amerikaanse gaat van de tiende naar de negende plek. Barty blijft nummer één van de wereld, gevolgd door Karolina Pliskova. Osaka stijgt van de vierde naar de derde plek en dat gaat ten koste van Halep, die nu de mondiale nummer vier is.

WTA-ranglijst maandag 13 januari 1, Ashleigh Barty - 7.547 punten

2, Karolina Pliskova - 5.940 punten

3. Naomi Osaka - 5.496 punten

4. Simona Halep - 5.461 punten

5. Elina Svitolina - 5.075 punten

6. Bianca Andreescu - 4.935 punten

7. Belinda Bencic - 4.605 punten

8. Petra Kvitova - 4.436 punten

9. Serena Williams - 4.215 punten

10. Kiki Bertens - 4.165 punten

Australian Open begint op 20 januari

Op de Australian Open, die op 20 januari begint, is Osaka titelverdediger. De kwalificaties voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar staan deze week op het programma. Bertens is gezien haar status als topspeelster uiteraard al zeker van een startbewijs, mits ze dus op tijd fit is.

Bij de mannen is geen enkele Nederlander direct toegelaten tot het hoofdtoernooi. Robin Haase heeft besloten dat hij ook niet in actie komt in de kwalificaties.

Bertens hoopt voor de achtste keer mee te doen aan de Australian Open. Haar beste prestatie op de Australian Open is het bereiken van de derde ronde in 2018. Vorig jaar verloor ze in de tweede ronde.