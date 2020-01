Kiki Bertens heeft zich maandag afgemeld voor het WTA-toernooi in Adelaide. De nummer tien van de wereld heeft een achillespeesblessure en wil geen risico nemen met het oog op de Australian Open van later deze maand.

Vorige week begon Bertens het nieuwe tennisseizoen in Brisbane, waar ze in de kwartfinales verloor van Naomi Osaka. In het dubbelspel verloor ze samen met Ashleigh Barty de finale.

De 28-jarige Bertens is niet de enige topspeelster die absent is op het toernooi in Adelaide. Uit de top tien van de wereldranglijst zijn alleen Barty, Simona Halep en Belinda Bencic aanwezig.

Bertens hoopt dit seizoen met haar coach Elise Tamaëla - de oud-tennisster volgde in november Raemon Sluiter op - de top drie van de wereldranglijst te halen. Vorig jaar haalde ze met plek vier haar hoogste positie ooit.

De Australian Open begint op 20 januari. De kwalificaties voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar staan deze week op het programma. Bertens is gezien haar status als topspeelster uiteraard al zeker van een startbewijs, mits ze dus op tijd fit is.

De Wateringse hoopt voor de achtste keer mee te doen aan het toernooi in Melbourne. Haar beste prestatie op de Australian Open is het bereiken van de derde ronde in 2018.