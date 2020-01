Novak Djokovic heeft zondag in een spektakelstuk afgerekend met Rafael Nadal. Door de overwinning van de nummer twee van de wereld komt Servië in de finale van de ATP Cup naast Spanje: 1-1.

De 32-jarige Djokovic moest winnen om de titelkansen voor Servië levend te houden en dat gebeurde. Na een kleine twee uur spelen stond er 6-2 en 7-6 (4) op het bord in het voordeel van de zestienvoudig Grand Slam-winnaar. Het was de 55e keer dat de huidige nummers één en twee van de wereld tegenover elkaar stonden.

In de eerste set sloeg Djokovic meteen toe op de service van Nadal en die voorsprong hield hij vast. De 33-jarige Spanjaard groeide daarna in de wedstrijd en dat zorgde voor een fraai gevecht. Er vielen geen breaks in de tweede set, maar Djokovic kon wel het verschil maken in de tiebreak: 7-4.

Door de overwinning van Djokovic staat het 1-1 in de ATP Cup-finale tussen Servië en Spanje. Eerder zondag had Roberto Bautista Agut, de nummer tien van de wereld, namelijk al gewonnen van Dusan Lajovic (ATP-34): 7-5 en 6-1.

De dubbelpartij moet nu gaan bepalen wie de eerste editie van de ATP Cup gaat winnen. Daarin neemt Djokovic het met Viktor Troicki op tegen Nadal en Pablo Carreño Busta.

Rafael Nadal en Novak Djokovic maakten er een echt gevecht van in Sydney. (Foto: Pro Shots)

Eerste editie van ATP Cup

De ATP Cup is een nieuw landentoernooi met 24 teams. Het Zwitserland van Roger Federer en Stan Wawrinka doet niet mee. Dat geldt ook voor Nederland, dat zich niet kwalificeerde.

De tennissers werken in Australië toe naar de Australian Open, die op 20 januari begint. De kwalificaties voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar staan volgende week op het programma.