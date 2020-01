Kiki Bertens is er net niet in geslaagd de dubbeltitel te pakken bij het WTA-toernooi van Brisbane. Samen met de Australische Ashleigh Barty ging ze in de finale onderuit na een supertiebreak.

Bertens en Barty wonnen zondag tegen het Taiwanees/Tsjechische duo Su-Wei Hsieh/Barbora Strycova nog wel de eerste set, maar konden daarna net niet doordrukken: 6-3, 6-7 (7) en 8-10.

Bertens en de mondiale nummer één Barty hadden in Australië maar twee wedstrijden hoeven te winnen om de finale te bereiken. Voor de start van de halve finale trokken Ajla Tomljanovic en Kristina Mladenovic zich namelijk terug omdat die laatste ziek was geworden.

In het enkelspel schopte Bertens het deze week tot de derde ronde. Daarin werd ze verslagen door de Japanse Naomi Osaka. De titel ging zondag naar de Tsjechische Karolína Plisková, die Madison Keys in de finale met 6-4, 4-6 en 7-5 versloeg.

Het WTA-toernooi in Brisbane geldt als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 20 januari. Bertens zal volgende week eerst nog spelen in Adelaide.