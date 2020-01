Serena Williams heeft voor het eerst in drie jaar tijd weer eens een tennistoernooi gewonnen. De Amerikaanse won zondag de WTA-finale in Auckland en maakte nadien een mooi gebaar door het prijzengeld te doneren aan de slachtoffers van de bosbranden in Australië.

Williams was op het Nieuw-Zeelandse hardcourt met 6-3 en 6-4 te sterk voor Jessica Pegula. De Amerikaanse had anderhalf uur nodig om haar landgenote te verslaan.

Voor de 38-jarige Williams is het haar eerste titel na de gewonnen Australian Open-finale van 2017. Daarna haalde ze nog wel vijf keer een eindstrijd, maar zowel op Wimbledon (twee keer), de US Open (twee keer) als in Toronto ging ze daarin onderuit.

Het is voor Williams bovendien de eerste titel na de geboorte van haar dochter in 2017. In totaal staat de teller nu op het indrukwekkende aantal van 73 toernooizeges.

'Zo veel mensen en dieren getroffen door brand'

Direct na haar gewonnen finale in Nieuw-Zeeland maakte Williams bekend het totale prijzengeld van omgerekend zo'n 40.000 euro te doneren aan de slachtoffers van de bosbranden in Australië.

"Ik kom al meer dan twintig jaar naar Australië om te tennissen en het doet me pijn om die vreselijke beelden te zien. Zo veel mensen en dieren zijn getroffen. Daarom heb ik besloten al mijn prijzengeld af te staan aan het goede doel."

De titel in Auckland betekent voor Williams een goede generale voor de Australian Open van later deze maand. Ze gaat daar opnieuw op jacht naar haar 24e Grand Slam-titel, waarmee ze het stokoude record van Margaret Court zou evenaren.