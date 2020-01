Juan Martín del Potro en Bianca Andreescu doen eind januari niet mee aan de Australian Open. De Argentijn heeft nog altijd last van een langdurige knieblessure en ook de Canadese is nog niet hersteld van haar knieletsel.

De 31-jarige Del Potro, die in 2018 nog de nummer drie van de wereld was en inmiddels is afgezakt naar plaats 120, liep bij het grastoernooi van Queen's in juni vorig jaar een breuk in zijn rechterknieschijf op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

De winnaar van de US Open van 2009 heeft in zijn carrière al veel last gehad van blessures en moest daardoor ook al de Australian Open van 2015, 2016, 2017 en 2019 missen.

In 2009 en 2012 bereikte Del Potro de kwartfinales in Melbourne en dat is tot dusver zijn beste resultaat op de eerste Grand Slam van het tennisjaar.

Eerder werd al bekend dat bij de mannen Andy Murray, Kei Nishikori, Richard Gasquet en Lucas Pouille (vorig jaar halvefinalist) door blessures niet van de partij zijn op Melbourne Park.

Bianca Andreescu won vorig jaar nog de US Open. (Foto: Getty Images)

Ook Andreescu haakt af

De negentienjarige Andreescu zal ook niet meedoen aan de Australian Open. De winnares van de US Open van vorig jaar liep tijdens de WTA Finals een knieblessure op en is daar nog niet van hersteld.

Andreescu, die vorig jaar debuteerde in Melbourne en toen de tweede ronde haalde, moest door haar blessure ook voortijdig de WTA Finals verlaten. "Mijn herstel gaat goed en ik voel me steeds beter, maar de Australian Open komt te vroeg", schrijft ze op Twitter.

De Australian Open gaat op 20 januari van start. Novak Djokovic en Naomi Osaka verdedigen hun titel in Melbourne.