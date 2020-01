Novak Djokovic heeft zaterdag met Servië de finale van de ATP Cup bereikt. De nummer twee van de wereld rekende af met Daniil Medvedev en bezorgde zijn land zo het beslissende tweede punt in de halve eindstrijd tegen Rusland.

De 32-jarige Djokovic had bijna drie uur nodig om de negen jaar jongere Medvedev over de knieën te leggen: 6-1, 5-7 en 6-4. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar sloeg op zijn tweede matchpoint toe tegen de nummer vijf van de wereld.

Eerder op zaterdag had Djokovic' landgenoot Dusan Lajovic Servië al op een 1-0-voorsprong gezet tegen Rusland. De nummer 34 van de ATP-ranking was in twee sets te sterk voor Karen Khachanov (ATP-17): 7-5 en 7-6 (1).

Viktor Troicki en Nikola Cacic maakten het feest voor de Serviërs compleet door ook de dubbelpartij te winnen. In de finale van de ATP Cup neemt Servië het op tegen Spanje of gastland Australië.

De ATP Cup is een nieuw landentoernooi met 24 teams. Het Zwitserland van Roger Federer en Stan Wawrinka doet niet mee. Net als Nederland, dat zich niet kwalificeerde.

De tennissers werken in Australië toe naar de Australian Open, die op 20 januari begint. De kwalificaties voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar staan volgende week op het programma.