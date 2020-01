Wesley Koolhof heeft vrijdag zijn vijfde ATP-titel veroverd in het dubbelspel. De dertigjarige Gelderlander won samen met de Indiër Rohan Bopanna het toernooi van Doha.

Koolhof en Bopanna waren in een spannende finale na een supertiebreak nipt te sterk voor de Brit Luke Bambridge en de Mexicaan Santiago Gonzalez: 3-6, 6-2 en 10-5.

Wegens aanhoudende regen moesten Koolhof en Bopanna vrijdag ook hun halve finale afwerken en daarin werd in twee sets afgerekend met de Fin Henri Kotanen en de Kroaat Franko Skugor: 7-5 en 6-2.

Voor Koolhof was het zijn eerste titel sinds januari vorig jaar. Hij won toen samen met de Australiër Marcus Daniell het toernooi van Brisbane.

Koolhof had laatste zes finales verloren

De zoon van de vorig jaar overleden oud-voetballer Jurrie Koolhof was eerder samen met Matwé Middelkoop de beste in Sofia, Kitzbühel (beide in 2016) en Sydney (in 2017).

Koolhof had zijn laatste zes finales met verschillende partners verloren, achtereenvolgens in Miami, Monaco, Boedapest, Rosmalen, Hamburg en Montreal.

De in Zevenaar geboren tennisser heeft daardoor al wel 1 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar gespeeld en is gestegen naar de achttiende plaats op de wereldranglijst in het dubbelspel.