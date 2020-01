Kiki Bertens is vrijdag blijven steken in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Brisbane. De nummer negen van de wereld moest haar meerdere erkennen in Naomi Osaka, de mondiale nummer vier.

Na verlies van de eerste set dwong Bertens een derde set af, maar ze kon de wedstrijd niet naar zich toe trekken. De partij, die twee uur duurde, eindigde in 3-6, 6-3 en 3-6.

De 28-jarige Bertens was het toernooi begonnen met overwinningen op Dayana Yastremska en Anett Kontaveit. Ze speelt volgende week in Adelaide, haar laatste voorbereidingstoernooi voor de Australian Open.

Overigens is Bertens in Brisbane nog wel actief in het dubbelspel, waar ze met haar partner Ashleigh Barty inmiddels in de finale staat. Het duo Kristina Mladenovic/Ajla Tomljanovic meldde zich af voor de halvefinalepartij wegens ziekte van Mladenovic.

De Australian Open begint op 20 januari. Volgende week staan de kwalificaties op het programma in Melbourne.

Naomi Osaka was in de beslissende derde set nét iets beter dan Kiki Bertens. (Foto: Getty Images)

Bertens herpakt zich na eerste set

In tegenstelling tot haar eerste twee partijen in Brisbane leverde Bertens, gecoacht door Elisa Tamaëla, de eerste set in. Ze brak eenmaal, maar verloor zelf twee keer haar service.

Nederlands beste tennisster herpakte zich in de tweede set, waarin ze Osaka bij een 2-1-voorsprong brak. Die marge gaf ze niet meer uit handen.

De derde set moest de beslissing brengen en daarin bleek Osaka de betere. De Australian Open-winnares van vorig jaar haalde haar servicegames makkelijker binnen dan Bertens. Een break op 2-3 besliste de partij in het voordeel van de 22-jarige Japanse.