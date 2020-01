Rafael Nadal heeft vrijdag een verrassende nederlaag geleden in de kwartfinales van de ATP Cup. De nummer één van de wereld verloor met 6-4 en 7-6 (3) van David Goffin.

Goffin, de nummer elf van de wereldranglijst, had in Sydney een goed antwoord op de spinballen van Nadal. De Belg kreeg liefst veertien breekpunten en benutte er daar drie van.

Ondanks de nederlaag van de kopman maakt Spanje nog altijd kans op een plek in de halve finales. In het beslissende dubbelspel neemt Nadal het samen met Pablo Carreño Busta later op vrijdag op tegen het Belgische duo Sander Gille en Joran Vliegen.

Roberto Bautista-Agut won eerder op de dag de eerste partij. De Spanjaard was met 6-1 en 6-4 te sterk voor Kimmer Coppejans.

De winnaar van de tweestrijd tussen Spanje en België speelt in de halve finales tegen gastland Australië. In de andere halve finale staat Servië tegenover Rusland.

Djokovic viert de zege op Canada met zijn landgenoten. (Foto: Pro Shots)

Djokovic slaat Servië langs Canada

Novak Djokovic plaatste zich eerder op vrijdag met Servië voor de halve finales door Canada te verslaan. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar haalde tegen Canada het beslissende punt binnen.

Djokovic knokte zich als nummer twee van de wereld langs Denis Shapovalov, de mondiale nummer veertien. Het werd 4-6, 6-1 en 7-6 (4).

Eerder had Djokovic' landgenoot Dusan Lajovic al van Felix Auger-Aliassime (6-4 en 6-2) gewonnen. Het dubbelspel, dat ook door Servië werd gewonnen, was vervolgens voor de statistieken.

De ATP Cup is een nieuw landentoernooi met 24 teams. Het Zwitserland van Roger Federer en Stan Wawrinka doet niet mee. Net als Nederland, dat zich niet kwalificeerde.

De tennissers werken in Australië toe naar de Australian Open, die op 20 januari begint. De kwalificaties voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar staan volgende week op het programma.