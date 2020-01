Novak Djokovic heeft zich vrijdag met Servië geplaatst voor de halve finales van de ATP Cup. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar haalde tegen Canada het beslissende punt binnen.

Djokovic knokte zich als nummer twee van de wereld langs Denis Shapovalov, de mondiale nummer veertien. Het werd 4-6, 6-1 en 7-6 (4).

Eerder had Djokovic' landgenoot Dusan Lajovic al van Felix Auger-Aliassime (6-4 en 6-2) gewonnen. Het dubbelspel, dat ook door Servië werd gewonnen, was vervolgens voor de statistieken.

In de halve finales van de ATP Cup staat Servië tegenover Rusland, dat eerder al de laatste vier bereikte. In de andere halve eindstrijd staat Australië tegenover Spanje - dat met Rafael Nadal aantreedt - of België.

De ATP Cup is een nieuw landentoernooi met 24 teams. Het Zwitserland van Roger Federer en Stan Wawrinka doet niet mee. Net als Nederland, dat zich niet kwalificeerde.

De tennissers werken in Australië toe naar de Australian Open, die op 20 januari begint. De kwalificaties voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar staan volgende week op het programma.