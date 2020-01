Kiki Bertens heeft haar goede begin van het nieuwe tennisseizoen donderdag een vervolg gegeven. De nummer negen van de wereld bereikte de kwartfinales van het WTA-toernooi in Brisbane door Anett Kontaveit uit Estland te verslaan.

Na ruim twee uur stond er 6-3, 2-6 en 7-5 op het scorebord. Bertens was het toernooi in Brisbane dinsdag begonnen met een zege in drie sets op Dayana Yastremska. Vorig jaar was de tweede ronde haar eindstation in Brisbane.

In de strijd om een plek in de halve eindstrijd staat de als zesde geplaatste Bertens tegenover de als derde ingeschaalde Naomi Osaka, die later deze maand titelverdedigster is op de Australian Open.

Sinds dit seizoen werkt Bertens samen met coach Elise Tamaëla. De oud-tennisster is de opvolger van Raemon Sluiter, met wie Bertens in november besloot te breken.

Na het toernooi in Brisbane reist Bertens door naar Adelaide, waar ze zich verder voorbereidt op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 20 januari.

Bertens begint goed tegen Kontaveit

De 28-jarige Bertens kende donderdag een goed begin tegen Kontaveit, van wie ze de vorige twee ontmoetingen al won. Ze speelde solide en trok de openingsset met 6-3 naar zich toe.

In de tweede set ging het - net als in de eerste ronde tegen Yastremska - moeizamer bij Bertens en kwam Kontaveit (WTA-26) beter in de wedstrijd. De Estse plaatste twee breaks en gaf die marge niet meer uit handen.

Na wat aanwijzingen van coach Tamaëla herpakte Bertens zich in de beslissende set, al was ook Kontaveit stabiel. Bij een 6-5-voorsprong plaatste ze de enige en beslissende break.

Overigens is Bertens in Brisbane ook nog actief in het dubbelspel, waar ze samen met nummer één van de wereld Ashleigh Barty halvefinalist is. In het dubbeltoernooi won ze in haar eerste partij ook al van Kontaveit.