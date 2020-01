Robin Haase heeft donderdag een wildcard ontvangen voor het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. De 32-jarige Hagenaar zal voor de twaalfde keer actief zijn op het toernooi dat in februari wordt afgewerkt.

Daarmee evenaart Haase het record van Jan Siemerink, die ook twaalf keer deelnam aan het grootste tennistoernooi van Nederland. Haases beste prestatie is een kwartfinaleplek in 2008 en 2018.

De routinier is inmiddels afgezakt naar de 161e plek op de wereldranglijst. Hij is vooralsnog de enige Nederlandse deelnemer in Ahoy.

Toernooidirecteur Richard Krajicek wist eerder al vier spelers uit de huidige top tien van de ATP-ranglijst te strikken. Daniil Medvedev (5), Stéfanos Tsitsipás (6), titelverdediger Gaël Monfils (9) en Roberto Bautista Agut (10) komen naar Rotterdam.

De 47e editie van het ABN Amro-toernooi begint op 8 februari, een week later is de finale in Ahoy.