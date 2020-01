Ashleigh Barty is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) slecht begonnen aan het nieuwe seizoen. De nummer één van de wereld verloor in de achtste finales van het WTA-toernooi in Brisbane van de Amerikaanse Jennifer Brady.

Barty, die in de eerste ronde een bye had en dus nu pas instroomde, moest de partij met 4-6 en 6-7 (4) aan de mondiale nummer 53 laten. Titelverdedigster Karolína Plísková bereikte wél de kwartfinales door Ajla Tomljanovic met 6-4, 6-7 (5) en 6-1 te kloppen.

Voor Barty is het toernooi in Brisbane nog niet helemaal voorbij, want in het dubbelspel staat ze samen met Kiki Bertens in de halve finales. Zaterdag is het duo Tomljanovic/Kristina Mladenovic de tegenstander.

Bertens zit ook in het enkelspel nog in het toernooi. De 28-jarige Nederlandse is als zesde geplaatst en strijdt later op donderdag met Anett Kontaveit uit Estland om een plek in de kwartfinales.

De tennissers werken in Australië toe naar de Australian Open, die op 20 januari van start gaat. De kwalificaties voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar beginnen volgende week.

Ashleigh Barty vormt met Kiki Bertens een koppel in het dubbelspel bij het toernooi in Brisbane. (Foto: Pro Shots)