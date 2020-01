Maria Sharapova heeft een wildcard gekregen voor deelname aan de Australian Open. De winnares van 2008 mag zich zodoende opmaken voor haar vijftiende deelname aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Als voormalig nummer één van de wereld en vijfvoudig winnares van een Grand Slam bezet Sharapova momenteel slechts de 147e plaats op de WTA-ranking. Ze werd in 2019 geteisterd door blessureleed.

"Geweldig dat ik weer mee mag doen aan de Australian Open", aldus de 32-jarige Russin. "Ik heb daar veel herinneringen met pieken en dalen, variërend van toernooiwinst tot verloren finales."

Sharapova won de Australian Open twaalf jaar geleden door Ana Ivanovic in de finale te kloppen. Het was haar derde van vijf Grand Slam-titels. In 2007, 2012 en 2015 verloor ze de eindstrijd in Melbourne.

Vorig jaar kwam Sharapova door blessures tot slechts vijftien partijen. Ze won in 2017 voor het laatst een WTA-toernooi (Tianjin), mede doordat ze vijftien maanden geschorst werd voor het gebruik van het verboden middel meldonium.

De Australian Open begint op 20 januari. Volgende week staan de kwalificaties op het programma. Er zijn zorgen over de luchtkwaliteit vanwege de hevige bosbranden in het gebied waar Melbourne vlakbij ligt.

Maria Sharapova won in 2008 de Australian Open door in de finale af te rekenen met Ana Ivanovic. (Foto: Pro Shots)