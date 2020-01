Kiki Bertens heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) haar goede start van het tennisseizoen doorgezet. Met dubbelpartner Ashleigh Barty bereikte ze de halve finales van het WTA-toernooi in Brisbane.

Op het Australische hardcourt werden de Amerikaanse Nicole Melichar en de Chinese Xu Yifan zonder setverlies opzijgezet. Het werd 6-3 en 6-2.

Bertens en nummer één van de wereld Barty waren het toernooi maandag al begonnen met een zwaarbevochten zege. In de halve eindstrijd is het koppel Kristina Mladenovic/Ajla Tomljanovic in de nacht van vrijdag op zaterdag de tegenstander.

Individueel kende Bertens dinsdag in Brisbane ook een goed begin van 2020. Ze klopte Dayana Yastremska in drie sets en staat donderdag in de tweede ronde tegenover Anett Kontaveit uit Estland.

Vorig jaar was de tweede ronde het eindstation voor Bertens in Brisbane, waar ze zich voorbereidt op de Australian Open. De 28-jarige Zuid-Hollandse wordt dit seizoen gecoacht door oud-prof Elise Tamaëla.