Kiki Bertens heeft dinsdag haar eerste enkelpartij van 2020 in drie sets gewonnen. In Brisbane was ze met 6-4, 1-6 en 6-3 te sterk voor Dayana Yastremska.

Maandag speelde Bertens al haar eerste wedstrijd van het jaar in het dubbelspel. Samen met nummer één van de wereld Ashleigh Barty won ze na een supertiebreak in de derde set van Anett Kontaveit en Anastasia Pavlyuchenkova.

Bertens, die negende staat op de wereldranglijst, speelde tegen Yastremska (WTA-22) ook een wisselvallige partij die bijna twee uur duurde. In de tweede ronde speelt ze opnieuw tegen Kontaveit, de nummer 26 van de WTA-ranking.

Vorig jaar sneuvelde Bertens in de tweede ronde in Brisbane. De 28-jarige Zuid-Hollandse wordt in Australië gecoacht door oud-prof Elise Tamaëla, die Raemon Sluiter opvolgt. Bertens bereidt zich voor op de Australian Open, die op 20 januari van start gaat.

Yastremska maakt twee keer voetfout bij breakpoint Bertens

Beide speelsters begonnen wat onwennig aan de eerste wedstrijd van het jaar, wat leidde tot drie breaks in de eerste vijf games. Ook bij een 3-2-voorsprong voor Bertens kreeg Yastremska een breakpoint, maar Bertens behield haar opslagbeurt en gaf haar voorsprong in de eerste set niet meer weg.

In de tweede set speelde Bertens beduidend zwakker, vooral op haar eigen service. Ze pakte minder dan de helft van de punten op haar eigen opslag en werd twee keer gebroken door de negentienjarige Oekraïense.

In de beslissende derde set kwam Bertens direct een break voor. Bij een 3-0-stand onderging Yastremska een blessurebehandeling, waarna ze toch verder kon spelen.

In de volgende game maakte Yastremska op breakpoint bij haar tweede service een voetfout, waardoor de game naar Bertens ging. In de eerste set kwam de Nederlandse op die merkwaardige manier ook al aan een break. Daarna sputterde Yastremska nog wat tegen, maar Bertens trok de derde set met 6-3 naar zich toe.

Schuurs verliest in dubbelspel

Bertens speelt woensdag met Barty in het dubbelspel tegen Nicole Melichar en Yi-Fan Xu. Demi Schuurs verloor in Brisbane dinsdag met haar nieuwe dubbelpartner Kveta Pescke (44). De Limburgse en de Tsjechische gingen onderuit tegen de Kroatische Darija Jurak en de Poolse Alicja Rosolska: 4-6 en 3-6.