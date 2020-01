Serena Williams heeft dinsdag een goede rentree gemaakt. In haar eerste enkelpartij sinds de verloren finale van de US Open in augustus won ze met 6-3 en 6-2 van Camila Giorgi.

Williams had iets meer dan een uur nodig om de Italiaanse te verslaan in Auckland. "Ik denk dat het een solide wedstrijd was", zegt de voormalig nummer één van de wereld op de website van de WTA.

"Ik heb lange tijd geen wedstrijden gespeeld. Dus solide is dan eigenlijk best wel goed. Dit is een geweldige start om op verder te bouwen", aldus de Amerikaanse.

Een dag eerder maakte Williams al haar rentree in een dubbelpartij. Samen met Caroline Wozniacki versloeg ze Nao Hibino en Makoto Ninomiya in Auckland.

"Die dubbelpartij heeft me veel geholpen", denkt de 23-voudig Grand Slam-winnares. "Vooral met mijn service kon ik er weer in komen. Vandaag serveerde ik heel redelijk, zeker gezien de omstandigheden."

Vooral in de eerste set had de huidige nummer tien van de wereld het lastig met Giorgi. "Ze wist enorm veel ballen terug te krijgen. Ik ben blij dat ik nu al speelsters kan verslaan die zo goed zijn."

Williams jaagt op Grand Slam-record van Court

In Nieuw-Zeeland bereidt Williams zich voor op de Australian Open, die op 20 januari van start gaat. Bij een toernooizege evenaart de 38-jarige Amerikaanse het record van de Australische Margaret Court, die in de jaren zestig en zeventig 24 Grand Slams won.

"Ik bekijk het gewoon van dag tot dag. Ik ben blij dat ik weer in competitie ben en wil gewoon van dit jaar genieten en veel plezier hebben", hield Williams zich op de vlakte.

In de tweede ronde speelt Williams tegen haar landgenote Christina McHale.