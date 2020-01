Toernooidirecteur Craig Tiley van de Australian Open heeft maandag benadrukt dat geen enkel risico zal worden genomen ten aanzien van de hevige bosbranden in Australië. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint later deze maand.

"Het inschatten van de hoeveelheid rook gebeurt eigenlijk op dezelfde manier als hoe we met hitte en regen omgaan", aldus Tiley over de Australian Open, die in Melbourne wordt gehouden.

"We kunnen de luchtkwaliteit op iedere plek continu in de gaten te houden en werken nauw samen met het medisch personeel en lokale experts. We zorgen ervoor dat we de beste informatie hebben om te beslissen of er eventueel moet worden ingegrepen."

Australië is al sinds november in de greep van hevige bosbranden. De extreme droogte en enorme hitte zorgen ervoor dat de branden moeilijk te blussen zijn en zich snel uitbreiden. Er zijn al zeker 25 doden gemeld en veel huizen zijn verwoest.

In het oosten van Victoria, de staat waarin Melbourne ligt, geldt de noodtoestand. Er zijn zorgen over de luchtkwaliteit bij de Australian Open, die op 20 januari begint. De kwalificaties starten op 14 januari.

Djokovic sprak zijn zorgen al uit

Zaterdag uitte zevenvoudig Australian Open-winnaar Novak Djokovic al zijn zorgen. De nummer twee van de wereld zei het te kunnen begrijpen als het Grand Slam-toernooi wordt uitgesteld.

"Het is lastig voor de organisatie, want er is een schema en de Australian Open moet nu eenmaal op een bepaalde datum starten, maar ik maak me net als iedereen zorgen over mijn gezondheid", zei hij onder meer.

Tiley verzekert dat Djokovic niet over zijn fysieke gesteldheid hoeft in te zitten. "De gezondheid van de spelers en ook de begeleidingsstaf en fans staat altijd voorop. Gezondheid staat centraal bij al onze beslissingen."

Momenteel wordt in Australië al de ATP Cup gespeeld. Het nieuwe landentoernooi wordt gehouden in Brisbane, Perth en Sydney. Die laatste twee steden liggen ook in het oosten van Australië, waar de bosbranden woeden.